Загинув український фотограф Макс Левін

Макс Левин / фото MaksLevin в Telegram

На Київщині 1 квітня знайшли мертвим українського фотографа і документаліста Макса Левіна. Він не виходив на зв'язок уже декілька тижнів після того, як поїхав фотографувати у гарячі точки під Києвом.

Максим 13 березня поїхав разом з військовим і колишнім фотографом Олексієм Чернишовим у Гуту Межигірську у Вишгородському районі Київської області, щоб зафіксувати на фото наслідки російської агресії. Чоловіки лишили авто і пішли в бік села Мощун. Після цього зв'язок з ними обома обірвався, повідомляє LB.ua.

Пізніше стало відомо, що в районі, куди вирушив фотограф, почалися інтенсивні бойові дії.

При цьому місцезнаходження і доля Олексія Чернишова досі не відомі.

41-річний Макс Левін був родом з Київщини. Він мріяв стати фотографом з 15 років, тому з юних років відвідував фотогурток.

Левін працював фотокореспондентом, документальним фотографом та оператором у багатьох українських і міжнародних виданнях. Зокрема, він співпрацював з такими іноземними агентствами, як Reuters, BBC, TRT World, Associated Press тощо.

Після початку збройної агресії Росії проти України у 2014 році він працював над різними військовими проєктами й активно висвітлював правду про те, що відбувається в Україні, на своїх світлинах.

У Макса Левіна залишились четверо неповнолітніх синів, цивільна дружина і літні батьки.

До цього у Генпрокуратурі повідомляли, що на війні Росії проти України загинули уже 12 українських та іноземних журналістів. Такі дані наводила генпрокурор Ірина Венедиктова станом на 26 березня.

"Вони висвітлювали воєнні злочини РФ і стали їх жертвами. Ще 10 представників ЗМІ отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості", – писала вона.

Раніше повідомлялося, що в Ірпені Київської області розстріляли 51-річного кореспондента The New York Times, громадянина США Брента Рено (Brent Renaud). 13 березня в Ірпені поранення отримали ще два кореспонденти.

Також повідомлялося, що британський журналіст Fox News отримав осколковий перелом обох ніг в результаті бойових дій російських окупаційних військ.

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