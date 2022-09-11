Окупанти спішно тікають: на виїзд з Луганської області утворилася величезна черга

Окупанти збирають речі і біжать у бік Луганська і Росії.
На пункті пропуску в Станиці Луганській спостерігається черга протяжністю 12 кілометрів.
Як розповів глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, окупанти біжать у бік Луганська і Росії.
"Ми фіксуємо дуже багато техніки підбитої на трасах знаходиться, швидше за все відтягують десь з Ізюмського напрямку. Партизанський рух більше став активним, тому що і в Кремінній, і в Старобільському районі піднімали над адмінбудівлями або на електробашнях українські прапори і, до речі, їх не знімали, або окупанти поїхали, або колаборанти бояться. Більше того, ми ж фіксуємо, що вони тікають у бік Луганська і в бік Російської Федерації", - говорить Гайдай, передає РБК-Україна.
За словами Гайдая, зараз план - остаточно відбити Ізюм і Лиман, а потім взятися за деокупацію Луганської області з того боку якраз на Сватове, Кремінну, Рубіжне.
"І вже досить потужно будемо, я впевнений, звільняти Луганську область, тому що ніде там закріпитися, таких місць немає. Ті наші міста вони повністю зруйнували, коли йшли в наступ. Тому я не бачу, де вони там будуть закріплюватися, за що чіплятися?",- додав він.
Звільнення Ізюму
10 вересня командир батальйону Свобода Петро Кузик написав, що окупанти тікають з Ізюму. Пресофіцер першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна Тарас Березовець зазначив, що місто може бути звільнене вже за кілька годин.
Увечері головред повідомив про те, що українські військові увійшли в місто. На в'їзді в Ізюм вже обладнали блокпост ЗСУ, а в самому місті розвиваються українські прапори.
Згодом журналіст Юрій Бутусов заявив, що українські військові взяли в оточення окупантів, які не встигли втекти з Ізюму. Він додав, що російські військові біжать, кидаючи зброю.
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