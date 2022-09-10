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Окупанти РФ потрапили в котел під Ізюмом: журналіст розкрив деталі

10 вересня 2022, 21:56

Десантники 80-ї десантно-штурмової бригади ефективно знищують ворога, підкреслив Юрій Бутусов.

Сили АТО, українська армія на Донбасі
Українські військові / Reuters

В результаті наступу Збройних сил України російські окупаційні війська потрапили в котел в районі Ізюма Харківської області.

Як повідомив в Facebook журналіст Юрій Бутусов, підрозділи кількох дивізій ЗС РФ не встигли втекти з Ізюма і потрапили в оточення.

"Десантники 80-ї десантно-штурмової бригади, одного з найбільш боєздатних з'єднань Збройних сил України, дуже акуратно і ефективно знищують ворога", - розповів журналіст подробиці.

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Разом з тим він зазначив, що всі російські військовослужбовці, які кидають зброю, відразу передаються нашим спецслужбам для обміну полоненими.

"А тих, хто чинить опір - послідовно і акуратно знищують, так, щоб уникнути власних жертв. Путін і російські генерали кинули без допомоги в котлі і зливають залишки російських кадрових військ", - додав Бутусов.

Наступ ЗСУ на Харківщині

Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті проходили бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.

Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.

Напередодні радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.

Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.

Читайте ще:

Ізюм Юрій Бутусов війна Росії та України
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