Удари по військових і логістиці: екскомандир партизан розповів про українські ДРГ в РФ

Українські розвідники, часто ризикуючи, йдуть на прорив кордону РФ.

Український партизан розповів про роботу розвідників у тилу ворога / Facebook "Повернись живим"

У РФ можуть діяти десятки українських ДРГ, заявив колишній командир партизанського осередку на Донбасі Володимир Жемчугов.

"Окремо є СБУ, окремо є військові розвідки свої. Завдання, як завжди, - це нанесення шкоди військовим структурам, логістиці, комунікаціям", - пояснив він в інтерв'ю Сurrenttime.

Український партизан вважає, що українські розвідники, часто ризикуючи, йдуть на прорив кордону РФ.

"Для тих ДРГ єдиною метою є військові об'єкти. А те, що в Росії горять торгові центри і склади, швидше за все, цим займаються російські партизани: легіон "Свобода Росії", "Атеш". Там скоро вже буде десяток різних партизанських російських рухів. Вони там роблять що хочуть", - пояснив він.

Співрозмовник нагадав, що раніше в Криму були напади на військові частини. Також були напади в Брянській області і в Воронезькій області РФ на військові частини.

"Всі військові об'єкти – які були уражені, - всі були уражені за участю українських ДРГ ... Тому найуспішніші операції відбуваються або за допомогою наших розвідувально-диверсійних груп, або за допомогою громадян Росії, які співпрацюють з нашими спецслужбами", - додав Жемчугов.

Раніше повідомлялося, що на кордоні з Брянською областю РФ загинула група українських воїнів. Четверо військовослужбовців - Юрій Горовець, Максим Михайлов, Тарас Карпюк та Богдан Лягов – пішли з життя під час виконання бойового завдання на території РФ.

Про загибель воїнів повідомили російські пропагандистські ЗМІ, цю інформацію також підтвердив боєць ЗСУ Євген Карась у Telegram. Пропагандистські медіа країни-агресора з посиланням на заяву ФСБ РФ розповідали, нібито українські воїни входили до складу "диверсійної групи", яка нібито планувала проводити "диверсійно-терористичні акти" в Брянській області.

Читайте більше: