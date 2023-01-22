Партизани дали наводку для HIMARS: VIP-лазарет кадировців на Луганщині злетів у повітря

В результаті удару ЗСУ був знищений госпіталь окупантів, який вони обладнали в профілакторії машинобудівного заводу в окупованій Кадіївці (Стаханов) Луганської області.
Він був секретним і там лікували виключно кадировців, йдеться в повідомленні СтратКома ЗСУ.
"Луганська область. Окупований Стаханов він же Кадіївка. Вчора було завдано удару по колишньому профілакторію машинобудівного заводу високоточною зброєю", - йдеться в повідомленні.
Як додали військові, нещодавно російські окупанти зробили з нього VIP-госпіталь, в якому лікувалися виключно кадировці.
При цьому окупанти заявляють, що удар по кадировцях було завдано за допомогою установок HIMARS.
Звернемо увагу, що за повідомленнями в місцевих пабліках, наводку для удару HIMARS, дали українські партизани.
Раніше повідомлялося - українські військові просунулися на фронті біля Кремінної в Луганській області - це місто має стратегічне значення для подальшої наступальної операції на Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Сватове.
Нагадаємо, у Соледарі Донецької області потужним ударом Збройних сил України знищено штаб і польовий склад найманців Вагнера.
У ЗСУ показали відео удару. Кадри опубліковані в Telegram Сухопутних військ.
Зазначається, що ворожі позиції знищені силами 45-ї окремої артилерійської бригади Збройних сил України.
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