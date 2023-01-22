Партизани дали наводку для HIMARS: VIP-лазарет кадировців на Луганщині злетів у повітря

Завдано удару по колишньому профілакторію машинобудівного заводу високоточною зброєю, розповіли в Страткомі ЗСУ.

VIP-лазарет кадировців на Луганщині злетів у повітря / Фото УНІАН

В результаті удару ЗСУ був знищений госпіталь окупантів, який вони обладнали в профілакторії машинобудівного заводу в окупованій Кадіївці (Стаханов) Луганської області.

Він був секретним і там лікували виключно кадировців, йдеться в повідомленні СтратКома ЗСУ.

"Луганська область. Окупований Стаханов він же Кадіївка. Вчора було завдано удару по колишньому профілакторію машинобудівного заводу високоточною зброєю", - йдеться в повідомленні.

Як додали військові, нещодавно російські окупанти зробили з нього VIP-госпіталь, в якому лікувалися виключно кадировці.

/ AFUStratCom

При цьому окупанти заявляють, що удар по кадировцях було завдано за допомогою установок HIMARS.

/ AFUStratCom

Звернемо увагу, що за повідомленнями в місцевих пабліках, наводку для удару HIMARS, дали українські партизани.

/ AFUStratCom

Раніше повідомлялося - українські військові просунулися на фронті біля Кремінної в Луганській області - це місто має стратегічне значення для подальшої наступальної операції на Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Сватове.

Нагадаємо, у Соледарі Донецької області потужним ударом Збройних сил України знищено штаб і польовий склад найманців Вагнера.

У ЗСУ показали відео удару. Кадри опубліковані в Telegram Сухопутних військ.

Зазначається, що ворожі позиції знищені силами 45-ї окремої артилерійської бригади Збройних сил України.

Читайте більше: