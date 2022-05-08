Відбити захоплене РФ: Джонсон запропонував озброїти Україну наступальною технікою

Борис Джонсон / Reuters

Для звільнення раніше захоплених територій Україна потребує наступальної зброї, заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Про необхідність відбити окуповані території у ворога він підкреслив в ході зустрічі лідерів G7.

"Військової техніки, призначеної для того, щоб допомогти українським військам утримати позиції, більше недостатньо. При цьому країні також потрібна наступальна військова техніка, щоб відбити захоплену землю", - заявив Джонсон.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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