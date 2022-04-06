Переговори - димова завіса: РФ може готувати новий наступ на Київ - CNN

Володимир Путін не відмовився від своєї мети повалити президента України Володимира Зеленського.
Президент РФ Володимир Путін все ще може знову спробувати захопити Київ, незважаючи на стратегічний зсув Росії і триваючі переговори з Україною.
Як пише CNN з посиланням на представників США і Європи, довгострокові цілі Путіна поки неясні.
При цьому американські, європейські та українські офіційні особи заявили CNN, що вони не вірять, що Росія веде переговори з Україною сумлінно, і що ці переговори — не більше ніж "димова завіса".
Чиновники також заявили, що не вірять, що Путін відмовився від своєї мети повалити президента України Володимира Зеленського і прозахідний уряд у Києві.
Офіційні особи заявили, що вони як і раніше вважають, що найочевидніший шлях до припинення війни - це рішуче витіснення Україною російських військ, тому члени НАТО і Європа продовжують поставляти в країну військову техніку.
"Є тільки один вихід з війни", - сказав європейський чиновник. "І це перемога України".
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Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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