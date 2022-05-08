У Чорному морі ЗСУ потопили "парадний катер Путіна" - джерело

Катер РФ Раптор / dumskaya.net

В результаті удару Збройних сил України по окупантам РФ на захопленому острові Зміїний був знищений швидкохідний патрульний катер типу Раптор.

Російський катер з бортовим номером 001 минулої ночі був вражений українським Байрактаром і затонув недалеко від острова Зміїний, пише Думська.

Відзначається, що раніше публікувалося фото цього катера незадовго до атаки. Серед сістершіпов його видає білий колір корпусу.

Зазначимо, це спеціально обладнаний парадний катер, на борту якого російський диктатор Володимир Путін кілька разів брав військові паради в Санкт-Петербурзі і Севастополі.

Відзначимо, що гордість російського флоту – швидкохідні і маневрені "раптори" – були випущені малою серією і навіть мають імена (зазвичай кораблі четвертого рангу номерні).

/ dumskaya.net

Наприклад, минулої ночі у зміїного знищили ще один такий же катер з Балтійського флоту під назвою "Юнармеєць Балтики".

На початок війни у складі Чорноморського флоту рф було сім таких катерів. Ймовірно, через це довелося перекидати їх з Балтики.

/ dumskaya.net

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Нагадаємо, ВМС Збройних сил України раніше повідомили, що знищили в Бердянську десантний корабель Чорноморського флоту окупантів. Під час цього були пошкоджені ще два інших ворожих судна. Також бійцям ЗСУ вдалося знищити сховище палива ємністю в 3 тисячі тонн. А потім загоряння перекинулося на склад боєприпасів ворога.

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