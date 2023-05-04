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Окупанти розмістили на четвертому блоці Запорізької АЕС військову техніку та вибухівку - МАГАТЕ

Анна Ярославська
4 травня 2023, 08:55 оновлено 4 травня, 08:59
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Якщо на станції виникне аварійна ситуація з потенційно можливим виходом радіоактивних речовин у навколишнє середовище, то наслідки відчує не лише Україна.
Запорізька АЄС, військові рф
Росіяни розмістили на захопленій ЗАЕС військову техніку та вибухівку / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Російські окупаційні війська розмістили на захопленій Запорізькій атомній електростанції військову техніку та вибухівку. Про це повідомили експерти МАГАТЕ.

Як йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці Державної інспекції ядерного регулювання України, озброєння ворога з'явилося в приміщенні турбінного відділення 4-го енергоблоку ЗАЕС.

У Держатомрегулюванні також зазначили, що мають інформацію про зберігання техніки, зброї та вибухівки в інших виробничих приміщеннях ЗАЕС, зокрема в ремонтно-механічних майстернях та на дахах енергоблоків.

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Такими діями російські окупанти завдають значної шкоди ядерній та радіаційній безпеці ядерних установок на промисловому майданчику Запорізької АЕС.

"Неадекватні рішення та дії російських військових наражають на небезпеку як персонал атомної станції, так і жителів прилеглих населених пунктів", – йдеться у повідомленні.

У відомстві також зазначили, що якщо на станції виникне аварійна ситуація з потенційно можливим виходом радіоактивних речовин у навколишнє середовище, то наслідки відчує не лише Україна.

"Ядерний тероризм, до якого вдається Російська Федерація, неприпустимий в цивілізованому світі. Закликаємо міжнародне співтовариство до консолідованої та рішучої відповіді на дії країни-агресора, застосування жорстких санкцій до підприємств атомної галузі Росії та афілійованих з ними осіб. Зазначаємо, що Росія повинна бути позбавлена всіх прав і привілеїв в МАГАТЕ та інших міжнародних інститутах у сфері використання ядерної енергії", - заявили в Держатомрегулюванні.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Запорізька АЕС була окупована російськими військами у березні 2022 року.

21 липня стало відомо про те, що окупанти розмістили військову техніку і вибухівку в машинному залі енергоблоку ЗАЕС.

9 серпня українська розвідка підтвердила, що окупанти мінують енергоатомні блоки Запорізької АЕС. До цього причетні "вагнерівці".

5 жовтня 2022 року російський диктатор Володимир Путін видав указ і доручив передати Запорізьку АЕС під управління РФ.

2 листопада російські окупанти обстріляли Запорізьку АЕС. Були пошкоджені дві останні високовольтні лінії зв'язку ЗАЕС з українською енергосистемою. Станція перейшла в режим повного знеструмлення.

Наприкінці квітня 2023 року стало відомо, що російські окупанти спорудили вогневі позиції на дахах реакторних споруд Запорізької АЕС, тобто вони готові вести бої на території самої станції у разі контрнаступу ЗСУ.

Інші новини:

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