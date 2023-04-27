Можлива катастрофа на ЗАЕС: окупанти встановили вогневі точки на реакторах – розвідка Британії

Окупаційні війська Росії планують вести бої безпосередньо на території реакторної зони атомної електростанції.

https://glavred.net/ukraine/boyatsya-kontrnastupu-okupanti-planuyut-vidstrilyuvatis-na-reaktorah-zaes-10466257.html Посилання скопійоване

Запорізька АЕС в руках окупантів / фото: Вікіпедія, twitter.com/DefenceHQ

Російські окупанти спорудили вогневі позиції на дахах реакторних споруд Запорізької АЕС, тобто вони готові вести бої на території самої станції у разі контрнаступу ЗСУ.

Так, на супутникових знімках за березень помітно, що окупаційні війська обладнали укріплені вогневі позиції з мішків із піском на дахах декількох з шести реакторних будівель АЕС. Про це йдеться в новому звіті британської розвідки.

Супутникові знімки реакторного комплексу / twitter.com/DefenceHQ

Британці також констатують, що за рік з моменту захоплення станції це перше відоме свідчення наміру окупантів використовувати будівлі реакторів при плануванні тактичної оборони.

відео дня

"Росія, ймовірно, побудувала ці позиції, тому що її все більше турбують перспективи великого українського наступу. Цей крок, швидше за все, збільшує ймовірність пошкодження систем безпеки ЗАЕС, якщо навколо ЗАЕС будуть бойові дії", – йдеться у зведенні.

У той же час британці вважають, що "пряме катастрофічне пошкодження реакторів" є малоймовірним, якщо бої за станцію обмежаться застосуванням піхотної зброї – споруди АЕС дуже міцні.

Запорізька АЕС в окупації

Російські окупанти почали влаштовувати провокації перед прибуттям місії МАГАТЕ. Окупанти неодноразово потужно обстрілювали Енергодар, в якому розташована Запорізька АЕС. Крім цього, росіяни вели артобстріл заздалегідь узгодженого маршруту проходження місії МАГАТЕ із Запоріжжя в ЗАЕС.

Міжнародне агентство з атомної енергетики представило звіт за підсумками інспекції на Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі.

Згодом президент країни-агресорки Росії Володимир Путін видав указ та доручив передати Запорізьку АЕС під управління РФ. Згідно з текстом нагляд і використання атомної енергії ЗАЕС визначені до 2028 року.

Додамо, що на окупованій частині Запорізької області російські загарбники почали втікати із захоплених населених пунктів, очевидно, передчуваючи наближення початку українського контрнаступу.

Так, нещодавно в Запорізькій області було завдано удару по місцях розташування російських окупантів. Зокрема, у тимчасово захопленому російськими окупантами Токмаку Запорізької області лунали вибухи.

Більше цікавих новин: