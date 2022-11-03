Почався зворотний відлік: через обстріли окупантів Запорізька АЕС повністю знеструмлена

Запорізька АЕС повністю знеструмлена / Фото УНІАН

У середу, 2 листопада, російські окупанти обстріляли Запорізьку АЕС. Були пошкоджені дві останні високовольтні лінії зв'язку ЗАЕС з українською енергосистемою. О 23:04 станція перейшла в режим повного знеструмлення. Включилися всі 20 дизель-генераторів. Про це повідомили в Енергоатомі.

"Пального для роботи дизель-генераторів в режимі повного знеструмлення ЗАЕС залишається на 15 діб. Почався зворотний відлік часу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в даний час схема живлення власних потреб ЗАЕС оптимізована, залишено в роботі 9 дизель-генераторів. Енергоблоки 5 і 6 переводяться в холодний стан.

"Через окупацію станції та втручання представників Росатому в її роботу, можливості української сторони з підтримки ЗАЕС в режимі безпеки значно обмежені", - додали в Енергоатомі.

Там закликали міжнародне співтовариство "невідкладно вжити заходів щодо якнайшвидшої демілітаризації ЗАЕС, виведення з території станції та міста Енергодар всіх російських військових, і повернення Запорізької АЕС під повний контроль України заради безпеки всього світу".

Ситуація на Запорізькій АЕС

21 липня стало відомо про те, що окупанти розмістили військову техніку і вибухівку в машинному залі енергоблока Запорізької АЕС. Все це знаходилося поруч з обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора, а також близько до головного оливобак.. У цьому баку зберігається легкозаймиста олія, як використовують для охолодження парових турбін.

9 серпня українська розвідка підтвердила, що окупанти мінують енергоатомні блоки Запорізької АЕС. До цього причетні "вагнерівці".

Обстріли на Запорізькій АЕС координують співробітники "Росатому". Вони завжди знають, де і коли буде обстріл, а окупанти спокійно ходять по території станції під час обстрілів.

5 жовтня російський диктатор Володимир Путін видав указ і доручив передати Запорізьку АЕС під управління РФ. В указі йдеться, що потрібно "забезпечити прийняття у федеральну власність об'єктів використання атомної енергії Запорізької атомної електростанції".

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