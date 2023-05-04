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Вночі РФ атакувала дронами Київ, Одесу та інші міста, лунали вибухи: що відомо

Анна Ярославська
4 травня 2023, 06:51 оновлено 4 травня, 08:16
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На збитих українськими силами ППО російських дронах окупанти написали "За Москву" і "За Кремль".
Збитий дрон Шахед
Збитий дрон Шахед в Одеській області з написом "За Кремль" / Фото: ОК "Південь"

Вночі 4 травня російські окупанти атакували Україну з повітря дронами і ракетами. У низці областей була оголошена повітряна тривога, зокрема, в Київській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській областях, а також в деяких районах Кіровоградської області.

Працювали системи протиповітряної оборони. Близько пів на п'яту ранку повітряну тривогу скасували в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.

Захисники українського неба знищили 18 дронів Shahed-136/131 та розвідувальний БпЛА.

відео дня

Вибухи у Києві

Минулої ночі окупанти завдали комплексного повітряного удару по столиці України. Він став вже третім за перші чотири дні травня.

"Такої щільної інтенсивності ударів наше місто не відчувало з початку цього року", - сказав голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

У Києві тривога тривала понад 3,5 години. Окупанти атакували Київ із застосуванням баражуючих беприпасів типу "Shahed" і ракет, ймовірно балістичного типу.

За попередньою інформацією, силами ППО всі ворожі ракети і БПЛА були знищені. Дані уточнюються. За оперативними зведеннями, обійшлося без жертв серед цивільного населення і руйнувань житлових об'єктів або інфраструктури.

"Зафіксовано падіння уламків в окремих районах столиці, проте шкоди життю і здоров'ю людей або серйозних пошкоджень забудові міста вони не завдали. Інформація перевіряється і доповнюється", - зазначив Попко.

Скріншот Telegram КМВА

Пізніше в КМВА уточнили, що внаслідок нічної повітряної атаки на столицю в Шевченківському районі в житловій забудові виявлені уламки БПЛА. Інформація про пожежу не підтвердилася.

Обійшлося без постраждалих та суттєвих пошкоджень прилеглої території.

Вибухи в Краматорську

У Краматорську Донецької області вночі 4 травня пролунало щонайменше два вибухи. Це сталося орієнтовно о 01: 30.

Повітряна тривога була оголошена вже після вибухів - приблизно через десять хвилин.

Жителів міста і регіону просили до закінчення повітряної тривоги не залишати укриттів, а також за можливості дотримуватися правила "двох стін".

Вибухи в Одесі

У ніч на 4 травня в Одесі також гриміли вибухи. Перший пролунав близько 02:46, а через дві хвилини - другий, а після і третій. Місцеві Telegram-канали писали про роботу ППО.

Як повідомив рано вранці в четвер спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, ворог атакував місто п'ятнадцятьма Shahed-131/136.

12 дронів знищено силами ППО та мобільних вогневих груп. Три дрони-камікадзе вдарили по гуртожитках одного з навчальних закладів Одеси.

Пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали.

Скріншот Telegram

Тим часом в оперативному командуванні "Південь" показали уламки збитих в Одесі дронів. На них написано: "За Москву" і "за Кремль".

Збитий дрон Шахед
Збитий дрон Шахед / Фото: ОК"Південь"
Збитий дрон Шахед
Збитий дрон Шахед / Фото: ОК"Південь"

Вибухи в Запоріжжі

У Запоріжжі також прозвучала серія вибухів. Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко закликав населення перебувати у безпечних місцях до завершення тривоги.

Повітряна тривога в Миколаївській області

Повітряна тривога була оголошена і на Миколаївщині.

"Повітряна тривога! Вся область!" - написав глава Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму Telegram.

Скільки дронів було знищено минулої ночі

Вночі 4 травня 2023 року ворог знову атакував Україну "шахедами" з північного напрямку (Брянська область) та з півдня – східне узбережжя Азовського моря, повідомили у Повітряних силах.

Окупанти застосували до 24 ударних дронів Shahed-136/131. Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, було знищено 18 ударних БпЛА та розвідувальний БпЛА.

Вночі РФ атакувала дронами Київ, Одесу та інші міста, лунали вибухи: що відомо
Знищено 18 Shahed-136/131 та розвідувальний БпЛА / t.me/kpszsu

Як повідомляв Главред, в ніч на 3 травня в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога, гриміли вибухи. Російські окупанти атакували іранськими дронами-камікадзе Shahed-136/131 п'ять областей України - Київську, Дніпропетровську, Миколаївську, Кіровоградську та Запорізьку. Цілями були цивільні та промислові об'єкти інфраструктури.

Атака почалася близько опівночі. Сили ППО України знищили 21 дрон ворога, але, на жаль, деякі ворожі безпілотники досягли мети.

Вночі 1 травня по всій Україні була оголошена повітряна тривога через ракетний удар російських окупантів. Українців закликали не ігнорувати загрозу і пройти в укриття або дотримуватися правил "двох стін". Працювали сили ППО. Після шостої години ранку в Україні почалися відбої тривоги.

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