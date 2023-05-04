На Кубані через влучання безпілотника вночі горів нафтозавод

Пожежа на Ільському нафтопереробному заводі спалахнула вночі 4 травня. Вогонь поширився на площу в 400 кв. м.

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Пожежа на Ільському нафтопереробному заводі спалахнула вночі 4 травня / Колаж: Главред, фото: t.me/kondratyevvi

Вночі 4 травня в Кранодарському краї РФ загорівся резервуар Ільського нафтопереробного заводу. Як повідомляє місцева влада, пожежа спалахнула внаслідок влучання безпілотника.

"На Кубані через атаку безпілотника загорівся резервуар Ільського нафтопереробного заводу", - написав у Telegram губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв.

Пізніше губернатор Краснодарського краю підтвердив загоряння резервуарів з нафтопродуктами на Ільському нафтопереробному заводі в Сіверському районі.

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За словами Кондратьєва, на місці пожежі працювали 48 рятувальників і 16 одиниць техніки. Він додав, що населенню селища, де знаходиться завод, нічого не загрожує.

За інформацією російського чиновника, постраждалих немає.

Він також повідомив, що пожежу локалізовано на площі 400 кв. м.

Дивіться відео нічної пожежі на Ільському нафтопереробному заводі:

"Бавовна" в країні-агресорі РФ

3 травня в селищі Волна Краснодарського краю РФ спалахнула пожежа на нафтобазі, яка розташована неподалік Кримського мосту. Пожежі було присвоєно вищий ранг складності.

Також в ніч на середу, 3 травня, був атакований військовий аеродром в Брянській області. Повідомлялося, що незначні пошкодження отримав транспортний літак окупантів Ан-124. Росіяни говорили, що він нібито не експлуатувався.

В атаці звинувачували ЗСУ, проте жодних доказів причетності українських військових до "ударів" у країні-агресорі не наводять.

Крім в Москві прозвучали потужні вибухи прямо в районі Кремля. Це сталося близько 3 години ночі 3 травня. Після вибуху в небо піднявся дим.

У Кремлі заявили, що, мовляв, "російська сторона залишає за собою право вжити заходів у відповідь там і тоді, де і коли вважатиме за потрібне" і назвали ситуацію, мовляв, "спланованою терористичною акцією" і "замахом на президента Росії".

У свою чергу, прессекретар президента України Сергій Нікіфоров повідомив, що на Банковій немає жодної інформації про нічні атаки безпілотників на Кремль. Україна спрямовує всі свої сили та засоби на звільнення своїх територій, а не на напад на чужі об'єкти, сказав він.

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