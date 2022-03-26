Макрон анонсував "гуманітарну операцію" з евакуації Маріуполя

Еммануель Макрон / Фото Reuters

Французький президент Еммануель Макрон заявив, що Франція спільно з Туреччиною та Грецією має намір провести "виняткову гуманітарну операцію" в блокадному Маріуполі.

За його словами, це питання вже обговорювалося з українською владою і мером Маріуполя, передає Le Figaro.

Макрон зазначив, що "в найкращих можливих умовах" проведуть евакуацію всіх жителів Маріуполя, які захочуть залишити місто.

"У цьому місті з населенням понад 400 тисяч осіб ще 150 тисяч жителів живуть в катастрофічних умовах. Були конкретні розмови з мером Маріуполя. Це відкрито обговорювалося з президентом Зеленським та українською владою. Ми готові зробити це найближчими днями", – розповів Макрон.

За словами президента Франції, на вихідних він планує провести ще одну розмову з президентом країни-агресора Володимиром Путіним, щоб "уточнити деталі".

Як відомо, Маріуполь - під контролем Збройних сил України, але вже понад три тижні місто перебуває в блокаді.

З 3 березня місто блокують російські окупанти. Маріуполь щодня переживає артилерійські обстріли та авіанальоти. Тільки 15 березня російська армія здійснила на місто 22 авіанальоти, в результаті яких скинула 100 бомб.

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Кількість загиблих у Маріуполі станом на 13 березня склала 2 358 осіб. Однак представники місцевої влади вважають, що в місті вже можуть бути десятки тисяч жертв. Людей ховають у братських могилах прямо в центрі міста.

Окупанти не пускають до Маріуполя гуманітарну допомогу, обстрілюють мирних жителів, кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти.

16 березня російська авіація скинула бомбу на драматичний театр у місті Маріуполь. За даними очевидців, після бомбардування росіянами театру, в підвалі якого переховувалися сотні людей, загинули близько трьохсот городян.

Нещодавно окупанти дозволили виїжджати з міста місцевим жителям на власних авто. Однак, колони часто обстрілюють. За словами президента Зеленського, в місті ще перебувають понад 100 тисяч українців.

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