Знесилена прийшла на позицію: собака загубилася під час евакуації, але знайшла свого кінолога

Лея прийшла на бойову позицію свого кінолога / Фото magnolia-tv.com

Службова собака Лея, яка кілька років служить у кінологічному центрі Національної гвардії України, загубилася під час евакуації. Але, подолавши багато кілометрів, все ж таки знайшла свого друга-кінолога.

Лея забезпечувала охорону громадського порядку і розшукувала зниклих людей. Після повномасштабного вторгнення Росії бригада перегрупувалася, а собак з кінологічного центру довелося евакуювати. Лея злякалася потужних вибухів і втекла, повідомляє Магнолія ТВ.

Собаку довгий час шукали, але знайти не змогли. Через деякий час Лея прийшла на позицію до своєї людини.

"Вона самостійно відшукала мене. Голодна і знесилена прийшла до мене на позицію. Лише уявіть моє здивування і радість від того, що вона жива", – розповів гвардієць Богдан.

Зараз Лея продовжує нести бойову службу і захищає Україну від російських загарбників.

Як повідомляв Главред, українка проїхала на попутках сотні кілометрів, щоби забрати свою кішку, яка загубилася на вокзалі у Львові під час евакуації через війну Росії проти України.

Крім того весь світ дізнався про сім'ю киян, які під час евакуації 17 кілометрів несли свою собаку на руках до кордону з Польщею. Німецьку вівчарку звуть Куля, їй вже 12 років.

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