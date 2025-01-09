Окупанти готуються штурмувати важливий населений пункт: ЗМІ дізналися деталі

Що дізналася Українська правда:
- Окупанти готують штурм Великої Новосілки
- Ворог спробує атакувати з півдня і південного заходу
- Велика Новосілка з осені 2024-го в напівоточенні
Російські окупаційні війська декілька місяців просуваються під населеним пунктом Велика Новосілка у Волноваському районі Донецької області та намагаються його оточити. Тепер ворог готується до штурму селища.
Як повідомляє Українська правда з посиланням на джерело серед командирів на даному напрямку фронту, ворог має намір атакувати населений пункт з півдня і південного заходу.
"В останні декілька днів росіяни стягують свої штурмові групи на південь і південний захід від Великої Новосілки. Очікується, що вони спробують "вломитися" в населений пункт з півдня і південного заходу, тобто з боку вже захоплених сіл Сторожеве і Благодатне. Щоб провести такий маневр, окупантам доведеться подолати Нескучне і Часівку, які поки що перебувають під контролем української армії", - пишуть журналісти.
Також, за їхньою інформацією, росіяни чинять активний тиск на Велику Новосілку з боку окупованих сіл Шахтарське та Золота Нива, атакуючи зі сходу.
"Загалом умови для оборони надзвичайно складні, оскільки з осені 2024-го Велика Новосілка перебуває в напівоточенні", - зазначено в матеріалі.
Ширина між крайніми точками позицій Сил оборони на півночі та південному заході, через яку йде логістика до Великої Новосілки, становить приблизно 7 кілометрів.
"Логістика ускладнена, заїхати до населеного пункту на техніці вже неможливо", - підкреслюється в статті.
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Що відомо про Велику Новосілку?
Велика Новосілка - селище міського типу у Волноваському районі Донецької області. Адміністративний центр Великоновосілківської селищної громади. Населений пункт фактично зруйнований унаслідок повномасштабної війни Росії проти України.
До грудня 2024 року з населеного пункту виїхало 95% населення, пише Вікіпедія.
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