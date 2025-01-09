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Окупанти готуються штурмувати важливий населений пункт: ЗМІ дізналися деталі

Андрій Ганчук
9 січня 2025, 02:15
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Ворог "націлився" на Велику Новосілку.
ЗСУ, війська РФ
Російські війська зібралися штурмувати Велику Новосілку, яка з осені минулого року в напівоточенні - УП / Колаж: Главред, фото: 53-я ОМБр, Міноборони РФ

Що дізналася Українська правда:

  • Окупанти готують штурм Великої Новосілки
  • Ворог спробує атакувати з півдня і південного заходу
  • Велика Новосілка з осені 2024-го в напівоточенні

Російські окупаційні війська декілька місяців просуваються під населеним пунктом Велика Новосілка у Волноваському районі Донецької області та намагаються його оточити. Тепер ворог готується до штурму селища.

Як повідомляє Українська правда з посиланням на джерело серед командирів на даному напрямку фронту, ворог має намір атакувати населений пункт з півдня і південного заходу.

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"В останні декілька днів росіяни стягують свої штурмові групи на південь і південний захід від Великої Новосілки. Очікується, що вони спробують "вломитися" в населений пункт з півдня і південного заходу, тобто з боку вже захоплених сіл Сторожеве і Благодатне. Щоб провести такий маневр, окупантам доведеться подолати Нескучне і Часівку, які поки що перебувають під контролем української армії", - пишуть журналісти.

Також, за їхньою інформацією, росіяни чинять активний тиск на Велику Новосілку з боку окупованих сіл Шахтарське та Золота Нива, атакуючи зі сходу.

"Загалом умови для оборони надзвичайно складні, оскільки з осені 2024-го Велика Новосілка перебуває в напівоточенні", - зазначено в матеріалі.

Ширина між крайніми точками позицій Сил оборони на півночі та південному заході, через яку йде логістика до Великої Новосілки, становить приблизно 7 кілометрів.

"Логістика ускладнена, заїхати до населеного пункту на техніці вже неможливо", - підкреслюється в статті.

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Як повідомляв Главред із посиланням на DeepState, російські окупанти захопили майже все місто Курахове.

Окупанти готуються штурмувати важливий населений пункт: ЗМІ дізналися деталі
Що відомо про Курахове / Інфографіка: Главред

За інформацією аналітиків, противник планує подальше просування і вже проводить перекидання сил у напрямку Мирнограда.

Війська РФ намагаються прорватися ближче до Мирнограда, розповів в.о. начальника Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк. Ворог щодня обстрілює місто і намагається прорвати оборону ЗСУ на околицях.

Окупанти намагаються взяти Покровськ у "кліщі", сказав представник ОСГВ "Хортиця" Віктор Трегубов. Обстановка напружена, але поки що росіянами не вдалося добитися успіхів, щоб безпосередньо загрожувати самому місту.

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Що відомо про Велику Новосілку?

Велика Новосілка - селище міського типу у Волноваському районі Донецької області. Адміністративний центр Великоновосілківської селищної громади. Населений пункт фактично зруйнований унаслідок повномасштабної війни Росії проти України.

До грудня 2024 року з населеного пункту виїхало 95% населення, пише Вікіпедія.

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ЗСУ війська Росії війна Росії та України Велика Новосілка
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