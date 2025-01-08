Не Покровськ: ворог намагається прорватися до важливого міста на Донеччині - МВА

Окрім постійних штурмів ЗСУ ворог не припиняє артилерійські обстріли міста.

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ЗСУ намагаються не допустити просування ворога у місто / Колаж: Главред, фото: 115 окрема бригада Сил ТрО, скрін з DeepState

Що сказав Третяк:

Українські військові тримають оборону попри наступ ворога

ЗСУ вдалося зупинити армію РФ за кілометр до Мирнограда

В небезпеці залишаються тисячі цивільних

На Покровському напрямку окупаційні сили країни-агресорки Росії кожен день намагаються протиснутися вперед. Складна ситуація не лише в районі Покровська, але й міста Мирноград.

В етері телеканалу "Еспресо" виконувач обов'язків начальника Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк заявив, що станом на сьогодні ворог щодня обстрілює місто та намагається прорвати оборону ЗСУ на околицях.

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Українські військові утримують позиції на південно-східному напрямку буквально в кілометрі від Мирнограда. Однак противник почав спроби обходу української оборони з іншого боку.

При цьому у місті все ще залишається близько 5 тисяч місцевих жителів, які постійно ховаються від обстрілів окупантів у підвалах. На евакуацію погоджується вже мало хто.

Наступ армії РФ на Покровському напрямку - останні новини

Нагадаємо, в ЗСУ повідомляли, що російські війська намагаються послабити логістичні можливості Збройних сил України в Покровську, але витіснити українські сили з міста наразі малоймовірно.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Напередодні, як писав Главред, стало відомо, що окупанти поставили собі за ціль захопити Покровськ. Для цього вони використовують вже заїжджену практику - не йдуть в лобові атаки, а намагаються обійти місто з різних боків.

Раніше аналітики ISW попереджали, що з кінця грудня російська окупаційна армія активізувала наступ на схід від Покровська Донецької області. Це може свідчити про те, що командування РФ, як і раніше, розглядає оточення Покровська як одну зі своїх ключових стратегічних цілей у цьому районі.

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Хто такий Юрій Третяк? Юрій Третяк - виконуючий обов'язки начальника Мирноградської міської військової адміністрації, раніше був радником міського голови, працював у виконавчому комітеті Мирноградської міської ради Покровського району Донецької області.

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