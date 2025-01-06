Ворог намагається взяти Покровськ 'у кліщі': яка ситуація в місті

Попри важку ситуацію у Покровську досі залишається 7300 жителів.

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Росіяни намагаються чіплятися за будинки в окремих населених пунктах /Колаж: Главред, фото: deepstatemap, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

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Росіяни тиснуть на Покровському напрямку

Армія РФ намагається взяти Покровськ "у кліщі"

У місті залишається близько 7300 жителів

Російські окупанти продовжують тиснути на Покровському напрямку. Ворог намагається взяти Покровськ Донецької області "у кліщі". Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов у ефірі телемарафону.

За його словами, Покровський напрямок залишається одним з найбільш напружених протягом останнього місяця.

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"Окупантам зараз не вдається досягти такого успіху, що дозволив би їм безпосередньо загрожувати самому місту Покровськ", — повідомив Трегубов.

Він зазначив, що загарбникам не вдається взяти місто "у кліщі", хоча вони намагаються "просочитися".

"Якщо ми говоримо про велике переміщення, про те, що насправді може загрожувати місту у найближчій перспективі, то так ми зараз сказати не можемо. Хоча вони намагаються так чи інакше обходити, чіплятися за окремі будинки в окремих населених пунктах. Дуже важко у кожному зведенні перераховувати повний перелік тих населених пунктів, у яких вони намагаються проводити штурмові дії, бо він достатньо довгий", — підкреслив речник.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Варто зазначити, що попри щоденні обстріли Покровська та загалом важку ситуацію в місті, бажаючих евакуюватися стало менше, ніж раніше.

За словами очільника Покровської міської військової адміністрації Сергія Добряка у Покровську досі залишається 7300 жителів, цитує "Суспільне Новини".

"Зараз евакуація трохи знизилася, після 12 грудня, коли відключили газопостачання, а потім і електропостачання, то тоді за тиждень виїхало майже 3000 людей. Сьогодні якщо брати статистику від 5 до 10 людей виїжджає за добу", - повідомив начальник МВА.

За його словами, російські війська навмисне обстрілюють комунальну техніку впродовж останніх семи тижнів.

Добряк додав, що наразі в місті залишились небагато крамниць, декілька аптек, працюють кілька фахівців територіального центру, які вмовляють людей похилого віку виїхати з Покровська. Працюють також комунальні служби, які вивозять сміття, також функціонує ритуальна служба.

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Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Як писав Главред з посиланням на аналітиків Інституту вивчення війни, з кінця грудня російська окупаційна армія активізувала наступ на схід від Покровська Донецької області. Це може свідчити про те, що командування РФ, як і раніше, розглядає оточення Покровська як одну зі своїх ключових стратегічних цілей у цьому районі.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко повідомляв, що росіяни не перестають штурмувати українські позиції на Донецькому напрямку. Ворог біля Покровського напрямку зосередив понад 70 тисяч військових. За його словами, головним завданням є непросто оточити місто, а перерізати логістику, яка може підсилювати українські угруповання там.

Капітан Нацгвардії Віталій Литвин розповів, що росіяни намагаються обійти Покровськ з напрямків Піщаного та Миколаївки, ворог покращив там своє тактичне становище. ЗСУ докладають усіх зусиль, щоб не дозволити окупантам захопити місто.

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"? Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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