'Завдання виконані': ЗСУ можуть вийти з Курської області за однієї умови - Світан

Під час Курської операції до 20 тисяч російських військових загинули або зазнали поранень, а також вдалося взяти в полон 700 окупантів.

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ЗСУ можуть відійти на українську територію / Колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада, 43 окрема механізована бригада

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ЗСУ можуть залишити Курську область за однієї умови

Українські військові виконали основні завдання в Курській області

Українські захисники можуть відійти з Курської області лише в разі збільшення сил росіян. Про це розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан в етері 24 Каналу.

Експерт наголосив, поки що відхід ЗСУ на українську територію не розглядається.

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"ЗСУ зможуть відійти з Курської області за однієї умови, якщо росіяни перекинуть туди ще 30 тисяч військових. Це можуть бути й війська Північної Кореї, розрахунок може дійти й до 100 тисяч." – підкреслив полковник запасу ЗСУ.

Він додав, що Сили оборони України виконали основне завдання в Курській області, а саме розбили російське угруповання в Суджі, яке вже було готове йти в наступ на Суми. До 20 тисяч російських військових загинули або зазнали поранень, а також вдалося взяти в полон 700 окупантів, яких уже обміняли на українських бійців.

За словами Світана, крім 20 тисяч, ще 45 тисяч фактично перекинуті на один напрямок.

"Завдання виконані, операція була рейдова, у нас не було завданням захопити російські території. Ми не росіяни й не грабіжники, ми чужого не беремо.", - підсумував військовий експерт.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Операція в Курській області - новини за темою

Як раніше писав Главред, під час операції в Курській області Десантно-штурмовим військам ЗСУ вдалося ліквідувати майже 8 тисяч російських солдатів. Санітарні та безповоротні втрати серед окупантів склали 7980 осіб. Також нашим десантникам вдалося знищити і пошкодити в Курській області 58 танків, 162 БМП, 46 БТР, 136 артсистем, дві РСЗВ, 592 одиниці автомобільної техніки, 46 станцій РЕБ та іншої спецтехніки росіян.

Наразі відомо, що втрати є не лише серед російських військ. Володимир Зеленський повідомляв, що бойові зіткнення північнокорейських військових на боці Росії проти української армії завершилися втратами серед солдатів із КНДР.

Раніше одне з джерел видання Reuters розповіло, що бій між північнокорейцями та українцями відбувся 4 листопада. При цьому співрозмовники не уточнили, чи є жертви серед військових КНДР і не розкрили інших подробиць.

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