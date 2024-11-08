РФ окупувала Новоолексіївку на Донбасі - DeepState

Окупанти просунулися біля Новодмитрівки, Новоолександрівки та Максимівки в Донецькій області.

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Ворог окупував Новоолексіївку / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, deepstatemap

Коротко:

Армія РФ захопила село на Донбасі

Окупанти просунулися біля трьох населених пунктів

Російська армія окупувала Новоолексіївку в Донецькій області. Про це в ніч на 8 листопада повідомили аналітики моніторингового каналу DeepState.

Крім того, росіяни просунулися біля Новодмитрівки, Новоолександрівки та Максимівки в Донецькій області.

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Довідка. Новоолексіївка - село Селидівської міської громади Покровського району Донецької області в Україні. За даними перепису 2001 року, населення села становило 177 осіб.

Ситуація на фронті - останні новини

Армія країни-агресора РФ 4 листопада окупувала село Степанівка Краматорського району Донецької області. Про це повідомили аналітики моніторингового каналу DeepState.

Як повідомляв Главред, Сили Оборони України відновили свої позиції в населеному пункті Дружба на Торецькому напрямку в Донецькій області. Водночас у російської окупаційної армії є просування біля чотирьох населених пунктів - Максимівки, Ясної Поляни, Богоявленки та в Кремінній Балці.

Колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що про обвал фронту говорити поки рано.

За його словами, обвал фронту - це прорив ворожих сил на ширині 20-30 км і вглиб на 20 км.

"На фронті насправді складно, але говорити про катастрофу я б не ризикнув (...) У нас стався прорив ворожих сил на глибину 6-7 км на деяких ділянках. Тобто про обвал фронту в класичному розумінні напевно не доводиться говорити", - сказав Селезньов.

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія. З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій. Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

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