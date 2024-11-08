РФ підтягує резерви та накопичує сили: військовий зробив тривожну заяву

Російські окупанти готуються до наступу, ситуація на Курахівському напрямку дуже складна.

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РФ має великий наступальний потенціал / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, СтратКом ЗСУ

Головні тези:

РФ має високий наступальний потенціал

Окупанти стягують резерви та накопичують сили

Ворог просувається у напрямку Тернів

Російські окупанти наступають на Курахівському напрямку і ситуація стає там більш критичною. Про це заявив молодший сержант, командир відділення 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов із позивним "Осман".

Дуже важка ситуація на ділянці Сонцівка - Старі Терни, каже Бунятов.

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Він також зазначає, що у РФ високий наступальний потенціал. Вони прощупують позиції українських військових, шукаючи слабкі місця. До того ж ворог підтягує резерви та накопичує сили.

"Зрозуміло що буде удар в якомусь конкретному місці, але ймовірно напередодні будуть фейкові початки штурмів для розтягування наших сил", - додав "Осман".

Що відомо про Курахове / Інфографіка: Главред

Протягом останніх двох днів важкі бої тривають у напрямку Тернів. Там ворог намагається просуватися лісами. Саме на цьому напрямку РФ планує розвивати штурмові дії.

Хто такий Станіслав Бунятов? Бунятов Станіслав Станіславович - український військовий, молодший сержант. Нині він командир відділення 24 ОШБ "Айдар" ЗСУ, має позивний "Осман". Про це повідомляє Вікіпедія. На початку повномасштабного вторгнення РФ Бунятов став волонтером у Мелітополі, підтримував ЗСУ та дитячі будинки. 5 березня 2022 року виїхав з окупованого міста у Запоріжжя та вступив добровольцем до лав ЗСУ. Згодом він був розподілений до штату 24 Окремого Штурмового Батальйону "Айдар" на посаду "навідник", згодом стрілець-снайпер (марксмен), наразі займає посаду "командир машини/командир відділення". У квітні-липні 2022 року "Осман" брав участь у звільненні смт Павлівка та обороні рубежів Вугледарського напрямку на Донеччині. Бунятов став автором Telegram каналу "Говорять Снайпер", у якому розповідає про справжню ситуацію на українському фронті. Telegram канал налічує понад 200 тисяч підписників.

Ситуація на фронті - останні новини

Експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке заявив, що росіяни захоплюють населені пункти, ворог вже за 21 км від Дніпропетровщини. Окупанти намагаються просуватися на захід від міста Селидове. Ворог атакує село Петрівка та вже захопили Григорівку.

Як повідомляв Главред із посиланням на пресофіцера 33-ї ОМБр Назара Войтенка, у Кураховому є загроза оточення, ситуація надскладна. Водночас він заявив, що поки не йде мова про виведення українських військових з міста.

Також зазначається, що РФ стягує техніку на Харківський напрямок. Речник ОТУ "Харків" Євген Романов зазначив, що ворог накопичує боєкомплект, техніку, тепле спорядження, їжу та паливно-мастильні матеріали. Нині окупанти атакують на цьому напрямку лише піхотою.

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