Окупанти просунулися в трьох населених пунктах на Донбасі - DeepState

Російська армія просунулася у Стельмахівці Луганської області, а також у Гродівці та Українську Донецької області.

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У ЗС РФ є успіхи на східному фронті / Колаж: Главред, фото: ОК Захід, t.me/DeepStateUA

Російська окупаційна армія просунулася в трьох населених пунктах на Донбасі. Про це повідомили аналітики моніторингової групи DeepState 18 вересня.

"Ворог просунувся біля Стельмахівки, у Гродівці та Українському", - ідеться в повідомленні.

Стельмахівка розташована в Луганській області, Гродівка та Українське - в Донецькій області.

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Крім того, за словами експертів, тривають бої біля Желанного Першого.

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія. З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій. Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

Що кажуть у Генштабі ЗСУ

У звіті Генерального штабу йдеться, що за добу відбулося 139 бойових зіткнень. Територією України ЗС РФ завдали три ракетні удари із застосуванням шести ракет, 59 авіаударів, скинувши при цьому 84 КАБ.

Крім того, загарбники задіяли для ударів 494 дрони-камікадзе та здійснили 3338 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів зброї.

На Краматорському напрямку українські військові відбивали шість спроб загарбників просунутися поблизу Часового Яру, Ступочок, Кліщіївки та Білої Гори. Вісім атак відбито, одне боєзіткнення триває.

На Торецькому напрямку окупанти за підтримки авіації 14 разів атакували позиції ЗСУ поблизу Щербинівки, Торецька та Нелипівки. Одне бойове зіткнення досі триває.

Основні зусилля ворог концентрує на Покровському напрямку. Тут протягом дня агресор 34 рази атакував у районах Гродівки, Новоторецького, Орлівки, Миколаївки, Українська, Олександрополя, Воздвиженки, Маринівки та Зеленого Поля.

"30 атак українські захисники вже відбили, ще чотири бойові зіткнення тривають", - ідеться у повідомленні.

На Курахівському напрямку захисники України відбили 43 ворожі атаки наших позицій. Загарбники намагалися просунутися поблизу Цукуриного, Желанного Першого, Гірника, Катеринівки, Георгіївки та Костянтинівки. Одинадцять бойових зіткнень тривають. Ситуація контрольована.

Ситуація на фронті - останні новини

Аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили, що Збройні Сили України знову зайняли позиції на території агрегатного заводу у Вовчанську. Там російські війська перебували в блокаді протягом кількох місяців. Аналітики повідомили, що їхні дані ґрунтуються на геолокаційних кадрах, де російські військові завдають ударів по українських позиціях на Вовчанському агрегатному заводі.

7 вересня президент Зеленський завив, що ситуація на Покровському напрямку за останні кілька днів "була кращою". Однак важливо дочекатися остаточної стабілізації ситуації, щоб робити висновки.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко повідомив, що на Покровському напрямку суттєво знизилася наступальна операція російських окупантів.

Якщо окупанти не активізують свої війська в районі Курахове - Вугледар і не досягнуть там якихось успіхів тактичного рівня або не розширять хоча б у цьому напрямку свої фланги, то є ризики, що в недалекому майбутньому Покровський виступ може для них перетворитися на місце тотального знищення.

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