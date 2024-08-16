Обмін Курщини на Донбас: Кремль активно пішов ва-банк - Жданов

Попри те, що Сили оборони відкрили курський фронт на території РФ та активно діють стосовно окупантів, росіяни все ще хочуть захопити Донбас.

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Росіяни пішли ва-банк - Жданов / Колаж Главред, фото 58 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського, скріншот

Агресори і далі будуть намагатися захопити всю територію Донецької і Луганської областей.

Деталями в ефірі "Апостроф TV" поділився військовий експерт Олег Жданов.

"Ворог намагається розтягнути наші резерви – фактично на лінії фронту вони ідуть ва-банк. На початку нашого входження в Курську область російське командування провело ревізію і вивело до 15 батальйонів з Херсонської, Запорізької і трохи з Харківської області, щоб терміново погасити цю "пожежу". Більше вони не забрали з бойових напрямків жодного бійця. Як ми бачимо по лінії фронту, вони спочатку трошки знизили бойову активність, а коли минув шоковий стан і вони оговтались, буквально з третьої доби від початку курської операції вони почали нарощувати бойові дії. Сьогодні ми вже фіксуємо до 165 бойових зіткнень за одну добу, а майже 60 з них на Покровському оперативному напрямку", - розповів Жданов про ситуацію на фронті.

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Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Також Жданов відповів на запитання, чи розглядає Кремль можливості обміну захопленої території Курщини на український Донбас.

"В Курській області вони збирають сьогодні все, що можуть зібрати з території РФ: в першу чергу - строковиків, потім резерви з Калінінградської і Мурманської областей. Там ми зараз розширюємо плацдарм, а його конфігурація така, що росіянам доведеться атакувати нас в лоб, там фактично немає куди завдавати флангові удари. Тому дивлячись на те угруповання, яке намагається сьогодні створити Російська Федерація, я думаю, що скоріш за все в Кремлі не готові прийняти рішення і розміняти Донбас на Курськ. Вони готові сьогодні терпіти присутність наших військ і, до речі, почали терміново облаштовувати оборонні рубежі - перша лінія окопів буде проходити в 45 км від державного кордону РФ, а друга - в 75 км. Тобто, вони передбачають присутність наших військ на власній території, а от на Донбасі вони, навпаки, хочуть прискоритися і забрати. Подивіться, як зростає інтенсивність бойових зіткнень саме в Донецькій області. До речі, російський омбудсмен вже зв'язалися з нашим стосовно обміну полоненими, хоча ще на минулому тижні вони заявляли, що більше ніяких обмінів не буде. Тому вони будуть готуватися до оборонної операції на Курщині, а от на Донбасі вони будуть наступати з усіх сил", - розповів Жданов.

Олег Жданов також прокоментував можливе зняття заборони на удари по території РФ західною зброєю.

"На жаль, я думаю, що заборону на застосування далекобійного озброєння навряд чи знімуть. А от збільшити обсяги постачання озброєнь для того, щоб ми могли озброювати нові бригади, які ми сформували, можуть. Сполучені Штати намагаються зробити щось на кшталт м'якої сили, щоб ми не одночасно і швидко розгромили російські війська, а поступово їх знищували і тим самим примушували політичне керівництво Кремля. Тут навіть більше будуть примушувати політичну еліту Росії до зміни керманича Росії для того, щоб на підставі цього змінити і саму політику РФ на міжнародній арені", - резюмував Жданов.

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Операція в Курській області - останні новини

До слова, Іван Секач, представник 110-ї механізованої бригади України, яка наразі дислокується в Покровському районі Донецької області, розповів, як операція на Курщині вплинула на бої на Донбасі. Відтоді, як ЗСУ почали наступ на Курській дузі, ситуація на Покровській ділянці фронту погіршилася.

Своєю чергою заступник начальника Генерального штабу ЗСУ (2006-2010) Ігор Романенко застерігає, що ЗСУ потрібно вчасно перейти до оборони на Курщині. Наступальні операції українських воїнів на Курщині уповільнилися, тому що російські окупанти перекидають на цей напрямок свої ресурси.

Увечері 15 серпня аналітики DeepState повідомили, що Сили оборони України контролюють село ВнєзапноєКурської області РФ.

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