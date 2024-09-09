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Покровський плацдарм може стати місцем знищення росіян: у ЗСУ заявили про затишшя окупантів

Юлія Закрепа
9 вересня 2024, 18:59оновлено 9 вересня, 20:00
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Щоб досягти успіхів на півдні Донеччини чи на південно-східному напрямку, ворогу потрібно просуватися на напрямку Вугледар - Курахове - Покровськ.
Покровський плацдарм може стати місцем знищення росіян: у ЗСУ заявили про затишшя окупантів
Покровський виступ може стати місцем тотального знищення росіян / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, Вікіпедія

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко повідомив, що на Покровському напрямку суттєво знизилась наступальна операція російських окупантів.

"Покровський напрямок - тактичного рівня напрямок. Щоб досягти успіхів на півдні Донеччини чи на південно-східному напрямку, ворогу потрібно просуватися на напрямку Вугледар - Курахове - Покровськ, щоб створити плацдарм для руху, перш за все, охоплення, зʼєднання кінця самої Донецької області, і щоб потенційно розглядати як плацдарм для руху в сторону Дніпра. Але якщо тиждень тому в українському інфопросторі обговорювалося питання Покровська вже як доконаного факту, що ворог його окупує, захопить, то зараз цей накал спав. Імпульс або наступальний потенціал, який росіяни мали в цьому напрямку, суттєво знизився, і в них тепер дилема", - зазначив він в ефірі телеканалу "Еспресо".

Якщо окупанти не активізують свої війська в районі Курахове - Вугледар і не досягнуть там якихось успіхів тактичного рівня або не розширять хоча б в цьому напрямку свої фланги, то є ризики, що в недалекому майбутньому Покровський виступ може для них перетворитися у місце тотального знищення.

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Хто такий Іван Тимочко

Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

"Вони не змогли розширити цей виступ, і зараз його ширина близько 25 км, а це означає, що з двох сторін він може триматися під вогневим контролем і ураженням. Адже за словами головнокомандувача, там проведена певна реорганізація, є підсилення Збройних Сил України, і підтягнуті додаткові засоби ураження. На цьому напрямку вдалося навіть створити співвідношення по артилерії та озброєнню один до двох. З урахуванням сьогоднішніх реалій, це досить серйозний паритет. Симетричної переваги чи навіть асиметричної, але на нашу користь, ми не можемо там досягти за кількістю. Але обіцяна ЄС і США західна зброя надійшла, хоч і не в повній кількості. Її надали, щоб ми могли високотехнологічною або високоточною зброєю протидіяти російській масовості на цьому напрямку", - резюмував він.

Ситуація на Покровському напрямку

Нагадаємо, що Володимир Селезньов розкрив, чому РФ призупинила наступ під Покровськом. Окупанти за останній час захопили цілу низку населених пунктів Донецької області, підійшли до Торецька і знаходяться, ймовірно, на порозі головної битви за Покровськ, яка можливо відбудеться восени.

Армія РФ обходить Вугледар і просунулася під Покровськом. Експерти зазначають, що підрозділи ЗС РФ рухаються вперед на Донеччині та мають успіхи під Покровськом і Вугледаром. Розмір просування ворога становить від 500 м до 1,3 км. Один населений пункт окуповано повністю.

Армія України відновила позиції біля Покровська, однак РФ просунулася під Торецьком. Водночас опубліковані 6 вересня геолокаційні кадри свідчать про те, що ЗСУ відновили позиції в південно-західній Галичинівці та західній Михайлівці.

Покровськ - що про нього відомо

Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації.

До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб.

Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту.

Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

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