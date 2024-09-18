Потужні вибухи, під завалами люди: масована атака РФ на Україну

Російські окупанти атакували Україну ударними дронами типу "Шахед". Велика кількість безпілотників була запущена ворогом із Курської області РФ і залітала в Сумську область. Це підтвердили Повітряні сили ЗСУ.
На Сумщині лунали потужні вибухи. Ворожі "Шахеди" атакували й обласний центр. Місцеві мешканці повідомляють, що "Шагеди" летіли один за одним. Сили ППО робили все можливе, щоб не дати ворожим дронам долетіти до "цілі".
Після попередньої атаки в місті були серйозні перебої зі світлом. Повідомлялося про те, що після вибухів було видно дим. У Мережі вже розлетілося відео з потужними вибухами.
Дивіться відео про атаку російських "Шахедів" на Сумщину:
Також відомо, що РФ атакувала Запорізьку область. Голова Запорізької ОДА Іван Федоров заявив, що під атакою була Комишуваська громада. Росіяни зруйнували приватні будинки та інфраструктурний об'єкт. Унаслідок цього загинули щонайменше двоє людей, ще п'ятеро - поранені.
"Зараз відбувається пошук людей під завалами. Деталі уточнюються. Щодня ворог тероризує наших людей! Щодня наші діти відчувають страх! Росія - країна-терорист, яка не повинна існувати!" - написав він.
Слід зазначити, що вибухи було чути і на Київщині. Там працювали сили ППО.
Станом на 2:00 російські "Шахеди" зафіксовані також у Кіровоградській та Черкаській областях. Вони тримають курс на Смілу та на Умань.
Що таке дрон Shahed
Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км. (за іншими даними 1000 км.). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.
Атака дронів на Україну - головні новини за темою
Раніше Главред писав, що, згідно зі звітом Повітряних сил ЗСУ, що в ніч на 17 вересня російська окупаційна армія атакувала Україну з повітря - ворог застосував 51 БПЛА. Силам ППО вдалося знищити 34 ударні дрони.
Протиповітряна оборона працювала в Миколаївській, Херсонській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.
Нагадаємо, в ніч на 16 вересня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами Shahed. Сили ППО збили в столичному регіоні близько двох десятків БПЛА ворога. Повітряну тривогу в столиці оголосили близько другої години ночі, тривала вона близько трьох із половиною годин.
Загалом за ніч сили ППО збили 53 з 56 ударних дронів. Ще три ворожі безпілотники локаційно втрачено в кількох регіонах, попередньо без постраждалих і наслідків.
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