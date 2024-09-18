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Потужні вибухи, під завалами люди: масована атака РФ на Україну

Ангеліна Підвисоцька
18 вересня 2024, 02:25
157
У багатьох областях прогриміли потужні вибухи. Російські окупанти атакували Україну "Шахедами".
атака шахедов
РФ атакувала Україну Шахедами / Колаж: Главред, фото: ДСНС, depositphotos.com/ua

Російські окупанти атакували Україну ударними дронами типу "Шахед". Велика кількість безпілотників була запущена ворогом із Курської області РФ і залітала в Сумську область. Це підтвердили Повітряні сили ЗСУ.

атака шахедов
РФ атакувала Україну Шахедами / фото: скріншот

На Сумщині лунали потужні вибухи. Ворожі "Шахеди" атакували й обласний центр. Місцеві мешканці повідомляють, що "Шагеди" летіли один за одним. Сили ППО робили все можливе, щоб не дати ворожим дронам долетіти до "цілі".

Після попередньої атаки в місті були серйозні перебої зі світлом. Повідомлялося про те, що після вибухів було видно дим. У Мережі вже розлетілося відео з потужними вибухами.

відео дня

Дивіться відео про атаку російських "Шахедів" на Сумщину:

вибухи в Сумах
У Сумах прогриміли потужні вибухи / фото: скріншот

Також відомо, що РФ атакувала Запорізьку область. Голова Запорізької ОДА Іван Федоров заявив, що під атакою була Комишуваська громада. Росіяни зруйнували приватні будинки та інфраструктурний об'єкт. Унаслідок цього загинули щонайменше двоє людей, ще п'ятеро - поранені.

"Зараз відбувається пошук людей під завалами. Деталі уточнюються. Щодня ворог тероризує наших людей! Щодня наші діти відчувають страх! Росія - країна-терорист, яка не повинна існувати!" - написав він.

удар по Запорізькій області
Росіяни вдарили по Запорізькій області / фото: скріншот

Слід зазначити, що вибухи було чути і на Київщині. Там працювали сили ППО.

Станом на 2:00 російські "Шахеди" зафіксовані також у Кіровоградській та Черкаській областях. Вони тримають курс на Смілу та на Умань.

атака шахедов
РФ атакувала Україну Шахедами / фото: скріншот

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км. (за іншими даними 1000 км.). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Потужні вибухи, під завалами люди: масована атака РФ на Україну
Що таке Shahed / Інфографіка: Главред / Инфографика: Главред

Атака дронів на Україну - головні новини за темою

Раніше Главред писав, що, згідно зі звітом Повітряних сил ЗСУ, що в ніч на 17 вересня російська окупаційна армія атакувала Україну з повітря - ворог застосував 51 БПЛА. Силам ППО вдалося знищити 34 ударні дрони.

Протиповітряна оборона працювала в Миколаївській, Херсонській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.

Нагадаємо, в ніч на 16 вересня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами Shahed. Сили ППО збили в столичному регіоні близько двох десятків БПЛА ворога. Повітряну тривогу в столиці оголосили близько другої години ночі, тривала вона близько трьох із половиною годин.

Загалом за ніч сили ППО збили 53 з 56 ударних дронів. Ще три ворожі безпілотники локаційно втрачено в кількох регіонах, попередньо без постраждалих і наслідків.

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війна в Україні Сумы Запорізька область вторгнення Росії Дрон Shahed-136
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