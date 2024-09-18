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У Києві та області було чути вибухи: що відомо про дронову атаку РФ

Анна Ярославська
18 вересня 2024, 06:49оновлено 18 вересня, 07:38
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Уночі кияни прокинулися від звуків сирени.
Повітряна тривога, ППО
На підступах до Києва працювали сили ППО / Колаж: Главред, фото: t.me/alarmukraine, 108 окрема бригада сил ТРО

У ніч на 18 вересня в Києві та області було чути звуки вибухів. На підступах до міста працювала протиповітряна оборона.

"На підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - повідомляли в Київській міській військовій адміністрації о 3:05.

У Київській обласній військовій адміністрації також повідомляли про роботу сил протиповітряної оборони.

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О 3:27 повітряну тривогу в столиці скасували.

У заяві адміністрації о 0:49 йшлося про те, що в повітряному просторі зафіксовано БПЛА.

"Сили ППО працюють по цілях", - зазначили в КОВА.

Жителів Київської області просять перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

"Дотримуйтесь інформаційної тиші - не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - додали в адміністрації.

Зазначимо, тривогу на Київщині було оголошено близько третьої години ночі через наближення до столиці ворожих ударних дронів.

З вечора вівторка росіяни масштабно атакують Україну безпілотниками "Шахед".

Станом на 06:36 у низці областей України триває повітряна тривога.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили:

  • "Шахеди" на півдні Сумської області. Курс на Полтавщину.
  • БПЛА на Полтавщині рухаються в західному напрямку.
  • "Шахед" на Черкащині. Курс у південному напрямку.
  • "Шахеди" в Київській та Житомирській областях. Курс західний.
У Києві та області було чути вибухи: що відомо про дронову атаку РФ
Карта повітряних тривог станом на 06:34 / t.me/alarmukraine

Масована атака РФ на Україну

Російські окупанти атакували Україну ударними дронами типу "Шахед". Велика кількість безпілотників була запущена ворогом з Курської області РФ і залітала в Сумську область.

На Сумщині лунали потужні вибухи. Ворожі "Шахеди" атакували й обласний центр. Місцеві жителі повідомляють, що "Шахеди" летіли один за одним. Сили ППО робили все можливе, щоб не дати ворожим дронам долетіти до "цілі".

Також відомо, що РФ атакувала Запорізьку область. Голова Запорізької ОДА Іван Федоров заявив, що під атакою була Комишуваська громада. Росіяни зруйнували приватні будинки та інфраструктурний об'єкт. Унаслідок цього загинули щонайменше двоє людей, ще п'ятеро - поранені.

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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