ЗСУ перейшли до контрударів: підполковник назвав "гарячі" точки на Харківщині

Вживаються всі заходи проти окупантів, які намагаються вести наступ, каже Назар Волошин.

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У ЗСУ розповіли про бої на Харківщині / Колаж: Главред, Фото: Facebook/UALandForces, Deepstatemap.live

Спікер ОСУВ "Хортиця" підполковник Назар Волошин розповів про те, де російські окупанти проводять наступальні дії в Харківській області.

Як підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону, українські захисники проводять контрудари в напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ.

Український офіцер уточнив, що вживаються всі заходи проти окупантів, які намагаються вести наступальні дії та просуватися вглиб території України.

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"Там, де ворогу все ж таки вдалося просунутися, розгортаються наші резервні підрозділи", - зазначив речник ОСГВ "Хортиця" і уточнив, що ворог використовує піхоту і техніку.

За його даними, російські окупанти намагаються наступати невеликими штурмовими групами на північний захід від Липців, а також намагаються просуватися в районах на північ від цього населеного пункту.

Волошин також додав, що ворог прагне досягти певних успіхів, однак сили оборони діють на підготовлених оборонних рубежах.

Загроза нового наступу на Харків Російські окупанти стягують живу силу і техніку, щоб піти в наступ на Харків уже в середині травня. Про це повідомляє The Economist. Як стверджує видання, 50 тисяч російських окупантів збираються за 40 кілометрів від українського кордону. За одним зі сценаріїв, ворог може спробувати ізолювати Харків, перерізавши головну дорогу, що веде до Києва. Другий варіант - переміститися на 10 км ближче, що дасть змогу окупантам бити по місту з артилерії. РФ хоче створити в Харківській області буферну зону, захищаючи Бєлгород від українських атак. Відомий український військовий Станіслав "Осман" Бунятов також заявив, що російські окупанти найближчим часом можуть піти в наступ на Харків. Це підтверджують російські окупанти, які потрапляють в український полон. Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив в інтерв'ю виданню The Economist, що країна-агресор Росія готується до наступу в районі Харківської та Сумської областей. Терміни цього наступу залежать від стійкості української оборони на Донбасі. Представник ГУР припускає, що основний удар Росії розпочнеться "наприкінці травня або на початку червня". Військовий експерт Олексій Гетьман вважає, що росіяни не стануть атакувати Харків у лоб, тому що розуміють, що для захоплення такого великого міста потрібно від 300 тис. до 500 тис. особового складу.

Наступ РФ на Харківщині - останні новини за темою

Раніше у Зеленського назвали головну мету російського наступу на Харківщині. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що ескалація на фронті на Харківщині - це спроба Росії захопити ще хоча б маленьку частину територій для поліпшення своїх позицій перед тим, як Україна позбудеться дефіцитів у зброї та техніці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що росіяни завдають ударів по Вовчанську, були спроби проривів ворожих диверсантів, сказав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Ситуація на півночі загострилася, проте Харкову загрози немає.

Росія почала нову хвилю наступу на Харківщині, сказав президент Володимир Зеленський. Сили оборони відбивають атаки. Тривають важкі бої.

/ Главред

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