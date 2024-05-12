'Жорсткі оборонні бої': Сирський заявив про загострення ситуації на фронті

Ситуація на фронті складна, але Сили оборони України роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції, наносять ворогу ураження.

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Що відбувається на фронті / колаж: Главред, фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, t.me/osirskiy

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ситуація на фронті залишається загостреною. Російські окупанти активно атакують наші підрозділи на декількох напрямках з метою просування вглиб території нашої держави.

"Підрозділи Сил оборони ведуть жорсткі оборонні бої, спроби російських окупантів прорвати нашу оборону зупинено. Працює наша розвідка, артилерія, підрозділи безпілотних систем.Ми знаємо плани ворога і гнучко реагуємо на всі його дії. Для підсилення оборони вживаються всі необхідні заходи та оперативно приймаються рішення, в тому числі кадрові", - розповів Сирський у своєму Telegram.

Цього тижня ситуація на Харківщині суттєво загострилась. На даний час там тривають бої у прикордонних районах вздовж державного кордону з РФ.

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Сирський наголошує, що обстановка складна, але Сили оборони України роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції, наносять ворогу ураження.

"На Куп’янському, Сіверському, Лиманському, Покровському напрямках тривають гарячі бої, ситуація дуже динамічно змінюється. В одних районах противник має частковий успіх, в інших - Сили оборони витісняють противника та покращують своє тактичне положення. На Краматорському напрямку противник не полишає спроб оволодіти містом Часів Яр, продовжує наступальні дії східніше міста. Безуспішно намагається відновити втрачене положення в районі Кліщіївки. Попри складну ситуацію на фронті проводиться ротація підрозділів для відпочинку військовослужбовців та відновлення боєздатності бригад", - пояснив головнокомандувач ЗСУ.

Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що Сирський зробив заяву, що Росія нарощує війська на Харківському напрямку. На найбільш загрозливих напрямках українські війська посилюються артилерійськими і танковими підрозділами. Росія продовжує нарощувати чисельність своїх військ на Харківському напрямку.

Олександр Сирський повідомив про важливі рішення на фронті. Російські окупанти сконцентрували основні ресурси для наступу на Курахівському та Покровському напрямках фронту. Ціль ворога полягає в тому, щоб просунутись до цих двох великих міст на Донеччині.

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