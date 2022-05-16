Рашисти ганебно тікають з поля бою: контрнаступ ЗСУ неможливо зупинити - Денисенко

Контрнаступ ЗСУ на Харківщині неможливо спинити / Фото Reuters

Українські військовослужбовці продовжують відтісняти російських окупантів на Харківщині. Контрнаступ ЗСУ вже неможливо зупинити. Про це заявив радник міністра оборони України Вадим Денисенко в ефірі телемарафону.

Він запевнив, що росіяни відчувають наміри та міць українських воїнів, тому продовжують поступово відходити назад.

"Росіяни це теж відчувають, саме тому вони хаотично, а інколи не хаотично, але відступають, підриваються мости, щоб зупинити контрнаступ", - сказав Вадим Денисенко.

Радник міністра переконаний, що наступ на Ізюмському напрямку припинився через гідну відсіч та розуміння окупантів щодо ймовірного провалу наступу.

Нагадаємо, учора Вадим Денисенко зазначив, що контрнаступ ЗСУ на Харківщині може сповільнитись через мости, які під час відступу зірвали окупанти.

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Ситуація на Харківщині

Нагадаємо, у Генштабі повідомили про те, що Україна виграла битву за Харків. ЗСУ не дозволили окупантам оточити місто, а після їх відгону Харків перестав піддаватись артилерійським обстрілам.

Українські війська активно продовжують відтісняти окупантів у Харківській області. Поки населені пункти не називають, адже операція ще триває. ЗСУ працюють над тим, що перерізати коридор, яким йде логістика до Донецької та Луганської областей.

Після досягнення цілей на Харківському напрямку, українські військові підуть у наступ задля звільнення населених пунктів в інших областях.

Учора, 15 травня, українські воїни відігнали ворога та вийшли на кордон з Росією у Харківській області. Про успіх контрнаступу вони доповіли Володимиру Зеленському у своєму відео.

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