ЗСУ на Харківщині женуть війська РФ до кордону і готуються звільняти інші території - Синєгубов

Завдання ЗСУ - перерізати артерії, якими йде забезпечення військ РФ на окупований Донбас - глава Харківської ОВА / армія Інформ

Збройні сили України проводять військову операцію у Харківській області і відтісняють ворожі війська до кордону з РФ на півночі. Українські підрозділи працюють над тим, щоб ворог вийшов з півночі регіону і після цього звільнятимуть інші захоплені території. Контратаки на даному напрямку призвели до перелому, оскільки вдалося відсунути російську армію і зменшити кількість обстрілів по Харкову. Регіон залишається стратегічно важливим для окупантів, тому що вони мають намір створити тут коридор на Донбас. Тому завдання ЗСУ - вибити окупантів і перерізати артерію, якою йде логістика до Донецької та Луганської областей. Про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов.

У ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він підтвердив відомості, згідно з якими війська України відтісняють армію РФ до російського кордону. Населені пункти в ОВА наразі назвати не готові, військова операція триває. Після звільнення півночі області українські збройні сили звільнятимуть й інші території.

читайте такожАрмія України б'є війська РФ біля Харкова та Херсона: наближається переломний момент у війні - експерт"Інформація відповідає дійсності, але наразі назвати населені пункти не можемо, тому що йдуть активні бойові дії, військова операція... Ми повинні зробити все, щоб ворог вийшов з півночі нашої області, і надалі вже будемо рухатися на звільнення інших територій", - сказав Синєгубов.

За словами чиновника, перехід до контрнаступальних дій був переломним - українським захисникам вдалося відтіснити окупаційні війська, після чого кількість обстрілів по Харкову зменшилася.

Також він додав, що Харківщина, як і раніше, залишається стратегічним напрямком для окупантів РФ. Вони планують створити "коридор" на Донецьку та Луганську області. Тому завданням ЗСУ залишається витіснення ворожих підрозділів і перерізання артерії, якою йде логістика до окупованих районів Донбасу.

"Наше завдання вибити ворога звідти, фактично перерізавши ту артерію, якою йде логістика до цих областей. Крім того, ворог дуже чітко розуміє, що як тільки ми дамо слабину хоч на будь-якому напрямку, то він відразу цим скористається. Ми розуміємо, що надії взяти Харків, Харківську область він не залишає", - підкреслив Олег Синьогубов.

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ЗСУ звільняють Харківську область від військ Росії

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 5 травня зробив заяву про те, що українські війська перейшли до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках.

Пізніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив про деокупацію низки населених пунктів у регіоні – Олександрівки, Федорівки, Українки, Шестакове та Перемоги та частина села Черкаські Тишки.

Війська України звільнили Циркуни Харківської області, звідки російські окупаційні війська обстрілювали Харків.

У 227-му батальйоні територіальної оборони ЗСУ заявили про звільнення верхнього Салтова, Замуловки, Байрака і Рубіжного.

14 травня в Генштабі ЗСУ розповіли, що РФ відводить свої військові підрозділи від Харкова. Втім, загарбники все ще намагаються утримати деякі позиції і маршрути забезпечення.

Аналітики американського Інституту досліджень війни вважають, що окупанти Росії вирішили залишити свої позиції навколо Харкова і не збираються туди повертатися. На їхню думку, Україна, швидше за все, вже виграла битву за Харків, оскільки Росія не змогла оточити або захопити місто.

Спікер Банкової Олексій Арестович розповів, що на Ізюмському напрямку ЗСУ вдалося значно відтіснити ворожі підрозділи. З військової точки зору ця ситуація може свідчити про появу ознак величезного перелому на напрямку ключового удару.

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