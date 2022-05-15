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Рашисти підірвали мости на Харківщині, це може сповільнити контрнаступ - Денисенко

15 травня 2022, 18:28

Російські військові продовжують спроби із захоплення Слов'янська та Краматорська.

На Харківщині може сповільнитись контрнаступ ЗСУ / Армия Информ

Українські військові, які виганяють окупантів з наших земель, вже наблизились до державного кордону на Харківщині. Однак через те, що російські війська під час відходу підірвали мости, темп контрнаступу може сповільнитись. Про це в ефірі телемарафону UA Разом заявив радник глави МВС України Вадим Денисенко.

"Будемо сподіватися, що найближчими днями спробуємо вийти на український кордон. Хоча росіяни підірвали там три мости – і це справді може де дещо сповільнити контрнаступ", - сказав Вадим Денисенко.

Він додав, що нині армія РФ продовжує спроби із захоплення Слов'янська та Краматорська.

"Поки це все безрезультатно, та попри все, у них поки що ще досить велика чисельність і живої сили, і техніки", - зазначив Денисенко.

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Ситуація на Харківщині

Нагадаємо, у Генштабі повідомили про те, що Україна виграла битву за Харків. ЗСУ не дозволили окупантам оточити місто, а після їх відгону Харків перестав піддаватись артилерійським обстрілам.

Українські війська активно продовжують відтісняти окупантів у Харківській області. Поки населені пункти не називають, адже операція ще триває. ЗСУ працюють над тим, що перерізати коридор, яким йде логістика до Донецької та Луганської областей.

Після досягнення цілей на Харківському напрямку, українські військові підуть у наступ задля звільнення населених пунктів в інших областях.

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