"Буде гірше, ніж в Чорнобилі": грузинська провидиця могла передбачити події на Запорізькій АЕС

Грузинська провидиця могла передбачити події на ЗАЕС / Колаж фото УНІАН, скріншот

Грузинська провидиця Лела Какулія могла передбачити ймовірну аварію на Запорізькій АЕС. У травні 2022 року вона анонсувала, що в Україні можуть статися певні події, які ймовірно затьмарять чорнобильську катастрофу.

Тоді провидиця прямо не сказала, що саме вона має на увазі, але попередила, що це може статися вже найближчим часом.

"У країні відбуваються події, які призводять до ще більшого отруєння довкілля, ніж раніше в українському Чорнобилі", – сказала Лела Какулія.

Вона також стверджувала, що у Росії зміниться влада і статися це може найближчим часом. Після цього в країні відбудеться поновлення дипломатії, а в Україні припиниться війна. За її даними, Україна зможе повернути собі всі території, які захопили окупанти, включаючи Донбас та Крим.

На думку провидиці, зміни в РФ можуть початися після смертей кількох російських політиків високого рівня, "чия політика завела країну у глухий кут". Слід зазначити, що не так давно росіяни оплакували Володимира Жириновського, який багато років пропагував війну проти України.

Окупанти на Запорізькій АЕС тероризують весь світ

Окупанти ставлять під загрозу не лише своє існування, а й життя величезної кількості людей. 3 березня війська РФ направили в Енергодар колону бронетехніки зі 100 одиниць. 4 березня вони обстріляти Запорізьку АЕС під час спроби захопити її. Тоді на атомній електростанції спалахнула пожежа.

Згодом російським військовим вдалося захопити АЕС. Вони розмістили на майданчику станції свої техніку та почали використовувати АЕС як військову базу.

14 березня стало відомо про те, що окупанти підірвали боєприпаси поблизу одного з енергоблоків Запорізької АЕС. На станції були присутні також працівники Росатому.

21 липня стало відомо про те, що окупанти розмістили військову техніку та вибухівку у машинній залі енергоблоку Запорізької АЕС. Все це знаходилось поруч з обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора, а також близько до головного маслобаку. У цьому баку зберігається легкозаймисте масло, яке використовують для охолодження парових турбін.

5 серпня, російські окупанти двічі обстріляли Запорізьку АЕС. Снаряди з РСЗВ потрапили в майданчик біля одного з енергоблоків з ядерним реактором. Під час обстрілу окупанти застосували реактивні системи залпового вогню. Внаслідок цього є ризики витоку водню.

9 серпня українська розвідка підтвердила, що окупанти мінують енергоатомні блоки Запорізької АЕС. До цього причетні "вагнерівці".

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