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"Каратель" з небес в дії: український дрон Punisher знищив базу армії РФ з арсеналом ракет

12 травня 2022, 17:08

Перше відео потужного удару по ворогу безпілотником такого типу з’явилося у мережі.

Український дрон Punisher знищив базу армії РФ з арсеналом ракет/ Facebook Максим Музика

Українські військові знищили базу Збройних сил Росії з арсеналом ракет, застосовуючи вітчизняний ударно-розвідувальний безпілотник Punisher (Каратель).

Відео потужного удару із застосуванням цього дрона з’явилося у мережі. На кадрах видно, як безпілотний літальний апарат скидає снаряд на позиції окупантів. Після цього він спричиняє детонацію ящиків із боєприпасами, які там зберігалися.

Зазначається, що удар був здійснений по базі, де зберігалися ракети до реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). Внаслідок потужного вибуху база була знищена повністю.

За деякими даними, окупанти могли її також використовувати як командний пункт, тому серед загарбників, яких вдалося там ліквідувати, можуть бути кілька командирів.

Українські дрони Punisher – що про них відомо

Український ударно-розвідувальний безпілотний комплекс Punisher розробила команда підприємства UA Dynamics.

15 квітня цього року на підприємстві повідомили, що дрон успішно пройшов польові випробування на одному з полігонів ЗСУ і схвалений до бойового застосування Силами спеціальних операцій України.

Нагадаємо, у Харківській області українські військові провели успішну операцію зі знищення ворога, відволікши його увагу хитрим маневром. Щоб одні підрозділи могли успішно піти у контрнаступ, декілька інших відволікали на себе увагу, імітуючи наступ зі своєї сторони.

Раніше у Міноборони України показали, як українські бійці знищують ворога і техніку російських окупантів. Бійці 92-ї ОМБР потужно вдарили по ворогу, "підсмаживши" російську техніку і захопивши боєприпаси.

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