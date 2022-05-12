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Знищили взвод окупантів: на Харківщині ЗСУ хитрістю приспали пильність ворога і потужно вдарили

12 травня 2022, 10:58

Поки одні українські підрозділи відволікали на себе увагу, інші провернули успішну військову операцію.

На Харківщині ЗСУ хитрістю приспали пильність ворога і потужно вдарили/ Фото ілюстративне: штаб ООС, УНІАН

У Харківській області українські військові провели успішну операцію зі знищення ворога, відволікши його увагу хитрим маневром. Щоб одні підрозділи могли успішно піти у контрнаступ, декілька інших відволікали на себе увагу, імітуючи наступ зі своєї сторони.

Такий обманний маневр допоміг українським воїнам завдати сильних втрат ворогу. Про результати операції розповіли українські військові, повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що декілька підрозділів українських захисників імітували наступальні дії з кількох флангів. У це же час наступальна операція проводилася з зовсім іншої сторони.

У результаті операції вдалося знищити два танки російських окупантів, одну бойову машину піхоти та до взводу особового складу.

З українського боку втрат під час операції нет було.

"Завдали їм вогневої поразки і відійшли. Я оцінюю, що робота була виконана на відмінно. Тому що без втрат, це найголовніше", – розповів заступник командира окремого гірсько-штурмового підрозділу ЗСУ Василь.

Нагадаємо, в МВС розповіли, що на фронті зараз є дві найбільш критичні точки – Маріуполь і Луганський напрямок. Для Путіна Маріуполь є особистим питанням, тому від його рішення напряму залежить, що далі відбуватиметься в місті, каже радник очільника МВС Вадим Денисенко.

Раніше у британській розвідці зазначили, що виведення Росією своїх підрозділів з Харківської області для реорганізації та поповнення сил після важких втрат насправді є визнанням нездатності РФ захопити ключові українські міста.

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