Багато загиблих і поранених: російських моряків відправляють воювати на суші

У Росії морякам пропонують перевестися в Берегові війська / kremlin.ru

Військовослужбовцям Північного флоту РФ пропонують перевестися з підрозділів морського базування в Берегові війська.

За інформацією журналіста Романа Цимбалюка, при цьому командування російських військ обіцяє морякам певні "бонуси", які вони повинні отримати після повернення з України.

З метою поповнення втрат особового складу в "спеціальній військовій операції" в Північному флоті морякам пропонують перевестися в берегові війська з метою подальшого відправлення на територію України.

"Всім, хто переведеться, обіцяють підвищення за посадою і надбавки до заробітної плати, проте все це після повернення з України", - пояснив Цимбалюк журналіст на умову командування.

Тим часом у військові частини берегових військ Північного флоту масово продовжують надходити поранені і тіла загиблих, зазначив журналіст.

Нагадаємо, Росія не оголошує загальну мобілізацію з двох причин. Перша - суто економічна. В умовах нових економічних санкцій, пов'язаних з мобілізацією, удари по економіці будуть ще більш значними, заявив під час свого виступу начальник ГУР МО Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

читайте такожБільше танків, мобілізація і ядерна зброя: військовий історик США спрогнозував майбутні ходи Путіна"По-друге, у керівництва РФ є потреба роз'яснити хоч якось, навіщо взагалі потрібна мобілізація, якщо за заявами керівництва, "все йде за планом". Це потрібно буде якось пояснювати. Оскільки відповіді на ці питання у них немає, то вони і не оголошують мобілізацію", - заявив Буданов.

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