Марш-кидок, "море" вогню і диму: у ЗСУ показали, як звільняли Старомайорське

У Збройних силах України опублікували кадри звільнення населеного пункту Старомайорське Донецької області.
Відповідне відео було викладено в Facebook 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського.
Підкреслюється, що 27 липня 2023 року особовий склад 35-ї ОБрМП разом з побратимами з 7-го окремого батальйону АРЕЙ УДА звільнили населений пункт Старомайорське Донецької області.
"Після того, як останній окупант покинув село, українські захисники офіційно розгорнули український прапор на деокупованій території", — підкреслили українські захисники.
Додамо, що опублікованому відео зафіксована бойова робота українських підрозділів, а також підбита ворожа техніка.
Дивіться відео - звільнення Старомайорського:
Звільнення Старомайорського
Раніше повідомлялося, що ЗСУ пішли в контрнаступ на Донбасі. Сили оборони України закріплюються на досягнутих рубежах, повідомив Валерій Шершень.
Нагадаємо, ЗСУ просунулися вперед на двох напрямках і вийшли на нові рубежі. Підрозділи Збройних сил України провели успішні наступальні дії в районі Старомайорського Донецької області.
Раніше повідомлялося, що ЗСУ звільнили село Старомайорське. Бої за село Старомайорське в Донецькій області тривали дуже довго. ЗСУ вибили окупантів.
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