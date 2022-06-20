Окупанти отримали по зубах на двох напрямках: ЗСУ відбили ворожий штурм

Бійці ЗСУ відбили ворожий штурм / Фото УНІАН

Російські окупанти на Сєвєродонецькому напрямку обстрілюють зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню підрозділи українських військ та завдали авіаційних ударів по об'єктах цивільної інфраструктури в районах з Устинівки та Лисичанська.

Про це повідомляється в оперативній інформації по російському вторгненню, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України в Facebook.

"Артилерійські обстріли цивільної інфраструктури зафіксовані недалеко від Лисичанська, Горського та Устинівки. Тривають бойові дії за контроль над містом Сєвєродонецьк. Крім того, українські воїни звели нанівець спроби штурмових дій ворога в районах населених пунктів Мирна Долина і Біла Гора", - йдеться у зведенні.

Окупанти безуспішно намагалися штурмувати с. Миколаївка на Бахмутському напрямку, обстріляли цивільну інфраструктуру в районах сіл Білогорівка, Берестове, Яковлівка, Покровське, завдали авіаударів неподалік Білогорівки та смт Малорязанцеве.

"На Краматорськ, Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському і Запорізький напрямках ворог активних дій не вів. Здійснив обстріли цивільної інфраструктури поблизу Кам'янки, Гуляйполя, Авдіївки, Вугледара, Малинівки та залізничного. Завдав авіаударів по населених пунктах Малі Щербаки, Мар'їнка, Вугледар, Костянтинівка та Новомихайлівка", - повідомили у Генштабі.

Противник обстріляв цивільну інфраструктуру в прикордонних районах Сумської області, а також на Харківський напрямку, а також безуспішно намагався вести розвідку боєм біля с. Ртищівка Чугуївського району. На Слов'янський і Южнобужском напрямках окупанти вели обстріли населених пунктів з артилерії та мінометів. В районі с. Богородичне Слов'янського району успішно відбито ворожий штурм.

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Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив про те, що російська окупаційна армія збирає сили для атаки на Харків і захоплення Слов'янська Донецької області.

Президент підкреслив, що Україна зробить все можливе, щоб зупинити окупантів і захистити людей.

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