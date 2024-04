Користуються затримкою допомоги від США: в ISW пояснили, який план має РФ щодо Харкова

Країна-агресорка Росія посилила удари та інформаційні операції проти українців у Харкові. Російські окупанти завдають ще сильніших ударів по місту, щоб переконати його мешканців тікати з міста і перемістити мільйони людей всередині України.

Загарбники користуються обмеженими можливостями української ППО та напруженням, яке виникло в Україні в очікуванні американської допомоги. Про це кажуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Також рупори Кремля намагаються викликати паніку серед українців, користуючись тим занепокоєнням, яке виникло на фоні інформації про ризик проведення Росією наступальної операції проти Харкова.

В ISW нагадали, що офіційні особи України раніше обговорювали те, що РФ може почати наземну операцію проти Харкова пізніше цього літа.

Але аналітики ISW оцінюють ймовірність наземного наступу російських окупантів на Харків як дуже низьку, якщо Україна отримає нову військову допомогу від США. Зазначається, що росіянам не вистачить сил для захоплення міста, поки захисники України будуть нормально забезпечені.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.