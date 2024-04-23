Користуються затримкою допомоги від США: в ISW пояснили, який план має РФ щодо Харкова

Окупанти користуються тим, що поки що Україна має обмежені можливості протиповітряної оборони.

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В ISW пояснили, який план має РФ щодо Харкова/ колаж: Главред, фото: Telegram

Країна-агресорка Росія посилила удари та інформаційні операції проти українців у Харкові. Російські окупанти завдають ще сильніших ударів по місту, щоб переконати його мешканців тікати з міста і перемістити мільйони людей всередині України.

Загарбники користуються обмеженими можливостями української ППО та напруженням, яке виникло в Україні в очікуванні американської допомоги. Про це кажуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Також рупори Кремля намагаються викликати паніку серед українців, користуючись тим занепокоєнням, яке виникло на фоні інформації про ризик проведення Росією наступальної операції проти Харкова.

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В ISW нагадали, що офіційні особи України раніше обговорювали те, що РФ може почати наземну операцію проти Харкова пізніше цього літа.

Але аналітики ISW оцінюють ймовірність наземного наступу російських окупантів на Харків як дуже низьку, якщо Україна отримає нову військову допомогу від США. Зазначається, що росіянам не вистачить сил для захоплення міста, поки захисники України будуть нормально забезпечені.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Війна в Україні – останні новини

Раніше президент України Володимир Зеленський назвав, без чого ЗСУ не впораються. Україні потрібне конкретне озброєння для того, щоб можна було допомогти військовим захистити цивільних.

У Києві та Одесі у ніч на 23 квітня прогриміли вибухи – є поранені, зокрема і двоє дітей. Київська та Одеська області були під ударом російських дронів. В Одесі постраждали семеро людей.

Також раніше повідомлялося, що РФ готує наступ на Донбасі – в ISW сказали, що зупинить окупантів. В армії окупантів немає достатньо часу для підготовки до ширшого прориву, оскільки арсенал ЗСУ найближчим часом поповнить військова допомога.

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