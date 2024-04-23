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"3 бригади пройшли вперед": Нацгвардійці зробили потужний прорив на сході

Юрій Берендій
23 квітня 2024, 16:16
Генерал зазначив, що полонені російські військові не могли зрозуміти, яким чином Сили оборони України змогли просунутись в районі Серебрянського лісу.
'3 бригади пройшли вперед': Нацгвардійці зробили потужний прорив на сході
Українські військові повернули під свій контроль значну частину території / Колаж Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, deepstatemap

Українські військові силами кількох бригад змогли просунутись фактично без опору в Серебрянському лісі та повернути під контроль України частину територій. Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів командувач Нацгвардії, бригадний генерал Олександр Півненко.

Генерал пояснив "віртуозність командирів" українського війська на прикладі успіхів в районі Серебрянського лісу.

"Росіяни з добу не могли зрозуміти, чому ми з’явились там, де нас не було. Підготовка проводилась максимально таємно, відвернули їхню увагу. Три бригади пройшли вперед. Спротиву не було. Повернули частину території. Полонені росіяни не встигли зрозуміти, що відбулось", – розповів він та наголосив, що це – "віртуозність командирів".

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Він також відзначив, що у Національній гвардії України існує батальйонно-тактична група, яка складається з певних підрозділів бригад оперативного призначення і успішно відбиває ворожі атаки.

"Вона добре себе проявляє на одному з напрямків, успішно відбиває всі наступи противника. Мало того, ще й відвойовує у противника певні території", – розповів він.

Що відомо про Серебрянський ліс

Серебрянський ліс (Серебрянський заказник) - один з об'єктів природно-заповідного фонду Луганської області, ботанічний заказник місцевого значення, повідомляє Вікіпедія. Ботанічний заказник розташований за 8 км на південний захід від міста Кремінна у Кремінському районі Луганської області, на території кварталів 110–113, 131 Серебрянського лісництва Державного підприємства "Кремінське лісомисливське господарство". Під час російського вторгнення через ліси тривалий час (з осені 2022 року) проходить лінія фронту. Екосистеми заказника зазнали значних пошкоджень внаслідок військових дій.

Ситуація на фронті - новий наступ РФ на Сході

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в короткостроковій перспективі російські окупанти можуть перейти в наступ вглиб території України по кількох напрямках, заявив командувач Національної гвардії України, бригадний генерал Олександр Півненко. Він не відкинув імовірність наступу РФ на Харків, Суми, Часів Яр і на Запорізькому напрямку.

Ситуація навколо Очеретиного в Донецькій області залишається дуже складною, і є ймовірність, що вона може лише погіршуватися, зауважив військовий експерт Михайло Жирохов.

22 квітня Сили оборони України завдали удару по лівобережному районі Маріуполя. За словами радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, вогонь від "бавовни" було загашено лише вночі, а після цього поранених вивозили звідти на вантажівках.

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