Україна може не отримати допомогу від США на всю суму: посол назвала причину

Посол України в США Оксана Маркарова зазначила, що США активно сприяють пошуку та постачанню Україні необхідної зброї, обладнання та військової техніки.

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США можуть зіткнутись із новою проблемою для допомоги Україні / Колаж Главред, фото: УНІАН, 38 окрема бригада морської піхоти

В рамках нового пакету допомоги від США на понад 60 мільярдів доларів Україна може не отримати зброї і техніки на всю суму, зазначену в законопроекті про військову та фінансову підтримку. Про це в інтерв'ю "Європейській правді" розповіла посол України у США Оксана Маркарова.

Вона наголошує, що затверджений бюджет допомоги Україні передбачає отримання значної кількості військової техніки на вказану суму.

"Але друге питання, чи є ця техніка? Чи ми знайдемо, чи виробимо достатньо швидко багато техніки для того, щоб отримати?" – зазначила Маркарова. відео дня

Посол України в США додала, що це питання завжди було актуальним, адже існують програми, які дозволяють нам отримувати цю техніку, купувати її або отримувати зі запасів.

"А друге, наскільки швидко ми її знаходимо, перевіряємо, наскільки швидко приводять її військові-американці в той стан, в якому вона може бути передана", – сказала посол, додавши, що у випадку нової техніки ще потрібен час на тренування.

Маркарова нагадала, що з попереднього пакету допомоги США для України невикористаними залишилось майже 4 мільярди доларів через те, що вони були призначенні на фінансування статті видатків за якою всю зброю вже вибрали і в Пентагоні не було можливості поновити втрачені запаси.

За її словами, ухвалення законопроєкту про допомогу Україні розв'язує питання фінансування.

"Але чи значить це, що техніки насправді є на всі 23 мільярди (за схемою президентського повноваження про виділення зброї. – Ред.)? На жаль, ні. Тобто ми її максимально швидко шукаємо, і США її шукають не тільки в самих Штатах, для цього якраз щомісяця збирається в тому числі група, яку ми вдома називаємо "Рамштайн", – сказала посол.

Вона зазначила, що США активно сприяють іншим країнам у постачанні, закупівлі та використанні необхідного обладнання.

Призупинення військової допомоги США для України - історія питання 6 грудня 2023 року законопроект, який був поданий президентом США Джо Байденом, і включав допомогу Україні, не пройшов процедурного голосування у Сенаті США. Республіканці у Палаті представників відмовилися голосувати, вимагаючи спочатку розглянути запропоновані ними заходи щодо захисту кордону з Мексикою та зміни до міграційного законодавства. Це призвело до зупинки підтримки України Сполученими Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена передбачає передбачає понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, 14 мільярдів доларів Ізраїлю та 4,83 мільярда доларів на підтримку партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, для стримування агресії з боку Китаю.

Військова допомога США для України - коли Україна отримає допомогу

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у реалізації реальних планів України на шляху до перемоги у війні визначено три ключові напрямки: стабілізація ситуації на сході держави, рух у напрямку вступу до Європейського Союзу та НАТО. Таку думку висловив помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джеймс О'Браєн під час брифінгу в Києві.

Конгресмен-республіканець Томас Кейн прокоментував питання щодо поставок військової допомоги Україні від США після успішного голосування в Конгресі. Він зазначив, що американська армія вже готова розпочати нові поставки для України.

Сполучені Штати Америки можуть розпочати передачу Україні військової техніки, зокрема тактичних ракет ATACMS, вже наступного тижня. Про це заявив голова комітету з розвідки Сенату Конгресу Марк Ворнер.

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