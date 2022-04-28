Окупанти відступили з втратами на двох напрямках: ЗСУ зачищають передмістя Харкова

Українська армія взяла під контроль населений пункт Кутузівка Харківської області
Українські військові відновили контроль над селищем Кутузівка Харківської області, повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Відзначається, що найбільша активність ворога спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.
"Силами оборони України відновлено контроль над населеним пунктом Кутузівка Харківської області", - повідомили в ЗСУ.
Підрозділи противника зробили спробу наступу на позиції Сил оборони України на напрямках Бражківки та Довгенького в Харківській області, зазнали втрат і відійшли. Також безуспішно намагалися взяти під контроль основні об'єкти Великої Комишувахи (Бражківка, Довгеньке та Велика Комишуваха – села південніше Ізюма, у напрямку Барвінкове).
На Донецькому і Таврійському напрямках ворог з метою сковування українських військ і утримання раніше зайнятих рубежів здійснював вогняне ураження позицій підрозділів захисників України із застосуванням реактивних систем залпового вогню і артилерії практично вздовж всієї лінії зіткнення.
"Противник намагався повністю захопити Рубіжне, але успіху не мав, зазнав втрат і відступив на раніше зайняті позиції. На Курахівському напрямку ворог безуспішно намагався наступати у напрямках населених пунктів Солодке та Новомихайлівка", - йдеться у повідомленні.
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В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
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