Окупанти відступили з втратами на двох напрямках: ЗСУ зачищають передмістя Харкова

Українські військові звільнили селище Кутузівка / Макс Левін

Українські військові відновили контроль над селищем Кутузівка Харківської області, повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Відзначається, що найбільша активність ворога спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

"Силами оборони України відновлено контроль над населеним пунктом Кутузівка Харківської області", - повідомили в ЗСУ.

Підрозділи противника зробили спробу наступу на позиції Сил оборони України на напрямках Бражківки та Довгенького в Харківській області, зазнали втрат і відійшли. Також безуспішно намагалися взяти під контроль основні об'єкти Великої Комишувахи (Бражківка, Довгеньке та Велика Комишуваха – села південніше Ізюма, у напрямку Барвінкове).

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог з метою сковування українських військ і утримання раніше зайнятих рубежів здійснював вогняне ураження позицій підрозділів захисників України із застосуванням реактивних систем залпового вогню і артилерії практично вздовж всієї лінії зіткнення.

"Противник намагався повністю захопити Рубіжне, але успіху не мав, зазнав втрат і відступив на раніше зайняті позиції. На Курахівському напрямку ворог безуспішно намагався наступати у напрямках населених пунктів Солодке та Новомихайлівка", - йдеться у повідомленні.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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