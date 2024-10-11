РФ посилює наступ на сході України: під загрозою одразу кілька міст - розвідка Британії

Після року відносного спокою у Запорізькій області активізувалися російські війська, розповіла британська розвідка.

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Росія посилила наступ на сході України / Колаж: Главред, фото: Сухопутні війська ЗС України

Російські війська за останній тиждень активізували операції в секторі Авдіївка-Покровськ на сході України. Ворог, ймовірно, готується до масштабного наступу на Покровськ. Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

На напрямку Авдіївка-Покровськ впродовж тижня окупанти провели значну кільксть наступальних операцій. За даними британської розвідки, російські війська частково оточили місто Селидове та можуть спробувати його захопити найближчим часом.

Водночас тривають бойові дії за контроль над містом Торецьк, де російські війська намагаються просунутися до центру. Однак їхнє просування в цьому напрямку йде повільно, а поточні позиції залишаються вразливими для контратак ЗСУ.

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Після захоплення Вугледара на початку жовтня, російські війська лише незначно просунулися за межі міста. Стратегічне значення Вугледара пояснюється його розташуванням на перетині двох важливих фронтів — Запорізького і Донецького.

Як зазначили у Міноборони Британії, у східній частині Запорізької області також посилилися наступальні операції РФ. Окупанти зайняли село Кам’янське, яке знаходиться на стратегічній трасі Запоріжжя-Мелітополь. Ця ділянка залишалася більш ніж рік "відносно спокійною", однак поки неясно, чи зможуть російські війська продовжувати наступ на цьому напрямку.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Міністерство оборони Великої Британії Міністерство оборони Великої Британії - виконавчий департамент в уряді Великої Британії, що відповідає за імплементацію політики оборони держави, визначеної британським урядом, та безпосереднє керівництво Збройними силами Великої Британії, пише Вікіпедія. Міноборони Британії часто аналізує дії на фронті України та видає щоденні зведення.

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Нагадаємо, російські окупанти на стику Харківської та Білгородської областей шукають вигідну ділянку для переміщення своїх позицій. У районі Глибокого готуються до українських штурмів, а у Вовчанську намагаються відновити сили, повідомили в ЗСУ.

Також близько 40-50% Торецька залишається під контролем ЗСУ, тоді як інша частина міста окупована російськими силами. Начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик заявив, що українські військові утримують позиції, попри спроби росіян захопити місто повністю.

Як повідомляв Главред, окупанти зменшили кількість штурмів біля Часового Яру, але ймовірно, що це тимчасове затишшя. За словами речниці ОТУ "Луганськ" Анастасії Бобовнікової, ворог нарощує сили на передовій і, ймовірно, відновить атаки, щоб пробити оборону міста.

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