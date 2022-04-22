Арестович помітив сигнал до закінчення війни на зустрічі Путіна з Шойгу / скріншот

Радник глави офісу президента України Олексій Арестович під час зустрічі президента РФ Володимира Путіна і міністра оборони Сергія Шойгу помітив хороший знак для України.

В інтерв'ю російському адвокату і правозахиснику Марку Фейгіну політик зазначив, що Шойгу одягнувся в цивільне – це свідчить про демонстрацію миролюбних намірів.

"Цивільний костюм означає зняття тональності війни. Це демонстрація миролюбних намірів. Або, принаймні, готовності до конструктиву. Тому що, якби вони говорили: "Доб'ємо, переможемо!", то Шойгу прийшов би у військовій формі, брязкаючи нагородами. Як це: "і на грудях його могутньої не в ряд один, а в шість рядів. Одна медаль висіла купою, але не за взяття міст, а лише за вислугу років". Ось як багато наслідків з цієї простої зустрічі", - пояснив Арестович.

Зазначимо, що рішення про повномасштабне вторгнення на територію України приймало все вище політичне керівництво Росії.

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