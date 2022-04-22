Західна важка артилерія масово пішла до України - Арестович

Олексій Арестович каже, що окупанти прекрасно розуміють ситуацію, що склалася ‒ так само як і те, що вони не зможуть зупинити прорив українських військ.
Влада України почала у великих кількостях отримувати важку зброю від країн Заходу - зокрема, мова йде про далекобійну артилерію і снаряди до таких установок. Про це радник голови Офісу президента України Олексій Арестович 21 квітня повідомив в ефірі програми "Фейгін Live" на YouTube.
За його словами, Західна важка артилерія йде в Україну в масовому порядку. Українці будуть накопичувати це озброєння - якщо Росія вирішить піти на позиційну війну. А цим, у свою чергу, буде дуже незадоволений російський диктатор Володимир Путін.
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Нагадаємо, раніше колега Арестовича, інший радник керівника офісу президента Михайло Подоляк сказав, що російські окупанти в даний момент розглядають Донбас в якості головного напрямку свого наступу.
Тим не менш серйозні бойові зіткнення очікуються не тільки на Донбасі, але і в Харкові, а також на харківському напрямку.
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