Західна важка артилерія масово пішла до України - Арестович

Арестович пояснив, як і чому Західна важка артилерія масово пішла в Україну / Колаж Фото УНІАН / Вікімедіа

Влада України почала у великих кількостях отримувати важку зброю від країн Заходу - зокрема, мова йде про далекобійну артилерію і снаряди до таких установок. Про це радник голови Офісу президента України Олексій Арестович 21 квітня повідомив в ефірі програми "Фейгін Live" на YouTube.

За його словами, Західна важка артилерія йде в Україну в масовому порядку. Українці будуть накопичувати це озброєння - якщо Росія вирішить піти на позиційну війну. А цим, у свою чергу, буде дуже незадоволений російський диктатор Володимир Путін.



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Нагадаємо, раніше колега Арестовича, інший радник керівника офісу президента Михайло Подоляк сказав, що російські окупанти в даний момент розглядають Донбас в якості головного напрямку свого наступу.

Тим не менш серйозні бойові зіткнення очікуються не тільки на Донбасі, але і в Харкові, а також на харківському напрямку.

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