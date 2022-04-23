Контрнаступ буде 101%: Арестович розповів про боротьбу за Маріуполь

Арестович / Reuters, Офіс президента

Контрнаступ ЗСУ на Маріуполь буде 101%. Питання коли і якими силами. Про це сказав радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю Марку Фейгіну.

Він зазначив, що Маріуполь в глибокому тилу противника.

"Це не звичайна історія. У наших там непроста ситуація, але вони тримаються... У частини песимістичний настрій, в іншої частини настрій бойовий. Але ситуація для них дуже складна", - сказав Арестович.

Він підкреслив, що всі сподіваються на звільнення Маріуполя і працюють над цим.

"Ми робимо все, щоб їх забрати звідти будь-яким способом. Контрнаступ буде, я впевнений на 101%. Питання тільки коли і якими силами. Вирішувати це буде головнокомандувач збройними силами... Якщо ви думаєте, що Залужний хоче здати Маріуполь, то ви дуже помиляєтеся. Нам не потрібні мертві герої", - зазначив радник глави ОП.

Ситуація в Маріуполі

Маріуполь знаходиться в блокаді з боку військ РФ з 3 березня 2022 року. Місто піддається жорстоким нападам з боку російських окупантів. Маріуполь переживає постійні артилерійські обстріли та авіанальоти.

Місцеві жителі змушені жити в підвалах. У Маріуполі гуманітарна катастрофа. Все більше людей гинуть від голоду. Окупаційні війська не пускають в місті гуманітарну допомогу, обстрілюють мирних жителів, і кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти.

Президент Володимир Зеленський 19 квітня заявив, що ситуація в Маріуполі залишається важкою. Мирні жителі і захисники міста знаходяться під смертельною загрозою. Загарбники намагаються призвати місцевих жителів в російські окупаційні війська.

Захисники Маріуполя змогли провести успішну операцію в оточеному російськими військами місті. Їм з боєм вдалося прорватися в порт, забезпечити вогневе прикриття, і на транспорті вивезти близько 500 бійців Держприкордонслужби та Нацполіції. Їх евакуювали на завод Азовсталь. Спецоперацію провали бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти, інші підрозділи ЗСУ та Нацгвардії.

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