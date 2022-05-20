З гранатами зі сльозогінним газом: в Енергодарі рашисти жорстоко розганяють протести рятувальників

Розгін протесту рятувальників в Енергодарі / Скріншот

Російські окупанти в Енергодарі побили людей, які вийшли на акцію з вимогою звільнити викраденого командира пожежної частини Віталія Трояна.

"Рашисти застосували до вогнеборців, які вийшли на протест проти викрадення командира пожежної частини Віталія Трояна, силові методи - почали бити людей і пошкоджувати пожежно-рятувальну техніку", - сказано в повідомленні прес-служби НАЕК Енергоатом.

У прес-служба нагадали, що Трояна викрали 18 травня. Окупанти приїхали в пожежну частину ДПРЧ-13 і провели обшук в кабінеті Трояна. Після чого кабінет опечатали, а самого чоловіка вивезли в невідомому напрямку.

Пожежники заявили, що росіяни вимагали від їхнього керівника працювати на окупаційну владу, але він не погодився.

Пізніше в Telegram-каналах з'явилася інформація про те, що окупанти пригнали на місце протесту озброєних людей, і почався розгін мітингу.

При цьому опубліковано відео, як протестувальників розганяли за допомогою гранат зі сльозогінним газом.

Видно дим, чути звуки пострілів, а протестувальники радять прикривати органи дихання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Запорізькій області російські окупанти на захоплених ними територіях проводять фільтраційні заходи щодо місцевих жителів, перешкоджають евакуації в безпечні регіони України і грабують аграрні підприємства.

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