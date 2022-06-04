ЗСУ збили російський безпілотник за 7 млн доларів

ЗСУ знищили дорогий російський безпілотник "Форпост" / wikipedia

Українські військові знищили дорогий російський розвідувально-ударний безпілотник "Форпост". Його використовували для розвідки вздовж узбережжя Чорного моря. Про це повідомляє Одеська міськрада.

Українські військові збили безпілотник сьогодні, 4 червня.

"Повітряна мета, що виконувала завдання розвідки Чорноморського узбережжя, безпорадно впала в Чорне море. Знищуємо ворога і його задуми! Слава Україні!"- йдеться в повідомленні.

Що відомо про безпілотник "Форпост"

Російський "Форпост" є одним з найдорожчих в РФ і коштує близько 7 млн доларів. Його головним завданням є збір даних, ведення пошуково-спостережних польотів і пошукові операції. Також він може переносити контейнер з ракетою ПТРК.

Безпілотник може долати 150-250 км. Він летить на швидкості 111 км/год (крейсерська). Максимальна швидкість "Форпосту" - 204-220 км/год.

Він може перебувати в повітрі цілих 17-18 годин.

Для спостереження "Форпост" використовує одну інфрачервону і одну електрооптичну камери. Таким чином, безпілотник можна використовувати цілодобово.

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