"Тіла розліталися": український боєць "приговорив" 8 російських танків та БТР в одному бою

Боєць ВСУ / армияинформ

Боєць Збройних сил України з позивним "Бугор" в одному з боїв з російськими окупантами знищив відразу вісім одиниць ворожої техніки: танки, БТР і БМП.

Сергій-уродженець Полтавської області. З перших днів повномасштабного вторгнення він перебував на передовій і захищав Україну від російської агресії, повідомили в інформагентстві Міністерстві оборони України.

Спочатку Бугор стояв на захисті Києва, а коли окупантів вдалося вибити з області – вирушив на Харківщину.

Перший танк Сергій підбив українській "Стугною" на відстані 5,5 км

Влучним пострілом він врятував від ворожих обстрілів приватні будинки українців. Згодом Бугор встановив власний рекорд, знищивши відразу 8 одиниць російської бронетехніки.

"Окупанти намагалися здійснити наступ на позиції 80-ї бригади. Вибити наших і зайти у Верхньокам'янку. Якраз того дня я вийшов на позицію замість побратимів. Тоді мені вдалося знищити вісім цілей поспіль ... о сьомій ранку почався рух. Спочатку поїхав бронетранспортер, завантажений піхотою. Але через місцевість я його випустив з уваги. Замість цього зловив на приціл і знищив БМП. Нас почали бити артилерією і "Градами", а коли перестали, я знову побачив БТР з піхотою. Ось я його і розніс. Хлопці говорили, що тіла російських окупантів розліталися так, немов хтось штани розкидає", - розповів боєць.

Наступними були танки

Після цього до українських позицій наблизилися російські танки. Їх не було видно, проте Сергій чув рев двигунів. Згодом один з танків "перегазував" і підняв пил. У цей момент військовий вирішив діяти.

читайте такожПід Харковом бійці ЗСУ знищили БТГ "елітної" дивізії РФ"Піднявся дим, і я вирішив вистрілити, орієнтуючись по ньому. Вибух, спалах, зрозумів, що потрапив. І тоді вже полізли танки. Я побачив знаряддя, яке висунулося і наводилося на наші позиції. Ось і її ляснув. Тут же поруч виліз третій танк, який встиг сховатися в посадку. Але коли він заїхав у розрив між деревами, не стало і його, як потім ще двох танків і вантажівки з боєкомплектом", – зазначає український захисник.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що український воїн з позивним "кіт" знищив 2 танки і 3 БМП 2-го армійського корпусу ЗС Росії.

Як повідомляється, молодому українському танкісту всього 20 років, але мужності не позичати. Тоді в бою були взяті полонені, значна кількість противника знищена.

Також повідомлялося, що в окупованому Енергодарі Запорізької області в ніч на 30 Липня сталося кілька вибухів перед готелем "ВП ЗАЕС". Після цього там спалахнула пожежа. Гасити пожежу окупантам довелося із залученням спеціальної рятувальної техніки.

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