"Залітали гранати та снаряди": у ворога втрати після "вибухової" наради в Сєвєродонецьку

У Сєвєродонецьку тривають серйозні бої / Фото t.me/luhanskaVTSA

У Сєвєродонецьку Луганської області російські окупанти зазнали серйозних втрат під час проведення наради.

За даними голови обласної військово-цивільної адміністрації, вибух стався в одній з будівель міста. Про це він розповів в ефірі телемарафону.

За його даними, нарада проходила з Будинку хіміків.

"Щось там нахімічили, стали масово гинути <...> навіть у вікна залітали гранати і снаряди", - уточнив Гайдай.

За його словами, велика частина міста контролюється рашистами, тривають бої.

Також Гайдай зазначив, що до "Дня Росії" очікується, що рашисти в рази збільшать кількість обстрілів.

Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти продовжують штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк Луганської області та створення умов для блокування українських підрозділів, бої в даний час тривають.

Як повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України, підрозділи окупантів також ведуть підготовку до відновлення наступу на Слов'янськ Донецької області.

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