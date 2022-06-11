"Залітали гранати та снаряди": у ворога втрати після "вибухової" наради в Сєвєродонецьку

Вибух стався в одній з будівель міста, розповів Сергій Гайдай.
У Сєвєродонецьку Луганської області російські окупанти зазнали серйозних втрат під час проведення наради.
За даними голови обласної військово-цивільної адміністрації, вибух стався в одній з будівель міста. Про це він розповів в ефірі телемарафону.
За його даними, нарада проходила з Будинку хіміків.
"Щось там нахімічили, стали масово гинути <...> навіть у вікна залітали гранати і снаряди", - уточнив Гайдай.
За його словами, велика частина міста контролюється рашистами, тривають бої.
Також Гайдай зазначив, що до "Дня Росії" очікується, що рашисти в рази збільшать кількість обстрілів.
Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти продовжують штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк Луганської області та створення умов для блокування українських підрозділів, бої в даний час тривають.
Як повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України, підрозділи окупантів також ведуть підготовку до відновлення наступу на Слов'янськ Донецької області.
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