Під Луцьком військовий підірвався на гранаті, яка випала з кишені

Чоловіку відірвало кінцівки, він загинув на місці.
У селі Зміїнець Луцького району загинув український військовослужбовець – він підірвався на гранаті, яка випала у нього з кишені і здетонувала.
Це сталося після обіду в неділю, 19 червня, повідомляє інформагентство "Волинські Новини".
Як розповіли свідки події, чоловік мав при собі гранату. Вона випала у нього з кишені й вибухнула.
Внаслідок цього військовий отримав поранення, не сумісні з життям – йому відірвало кінцівки. Чоловік загинув на місці.
У поліції Волинської області повідомили, що 38-річний загиблий був родом з Кіровоградської області. Поліція уже почала розслідувати факт загибелі людини.
"За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство з приміткою нещасний випадок) Кримінального кодексу України. Триває слідство, під час якого будуть з’ясовані усі обставини інциденту", – йдеться у повідомленні поліції.
Раніше повідомлялося, що на пляжі в Одеській області під час купання підірвався чоловік. Це сталося у курортному селі Грибівка. Чоловік загинув на місці.
Нагадаємо, українські воїни ліквідували під Ізюмом окупантів з Кантемирівської танкової дивізії. Завдання успішно виконали військові бригади "Холодний Яр".
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