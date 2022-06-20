Під Луцьком військовий підірвався на гранаті, яка випала з кишені/ "Волинські новини"

У селі Зміїнець Луцького району загинув український військовослужбовець – він підірвався на гранаті, яка випала у нього з кишені і здетонувала.

Це сталося після обіду в неділю, 19 червня, повідомляє інформагентство "Волинські Новини".

Як розповіли свідки події, чоловік мав при собі гранату. Вона випала у нього з кишені й вибухнула.

Внаслідок цього військовий отримав поранення, не сумісні з життям – йому відірвало кінцівки. Чоловік загинув на місці.

У поліції Волинської області повідомили, що 38-річний загиблий був родом з Кіровоградської області. Поліція уже почала розслідувати факт загибелі людини.

"За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство з приміткою нещасний випадок) Кримінального кодексу України. Триває слідство, під час якого будуть з’ясовані усі обставини інциденту", – йдеться у повідомленні поліції.

Раніше повідомлялося, що на пляжі в Одеській області під час купання підірвався чоловік. Це сталося у курортному селі Грибівка. Чоловік загинув на місці.

Нагадаємо, українські воїни ліквідували під Ізюмом окупантів з Кантемирівської танкової дивізії. Завдання успішно виконали військові бригади "Холодний Яр".

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